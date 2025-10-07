У 2026 році витрати на утримання російського диктатора Володимира Путіна та його адміністрації знову зростуть і обійдуться російським платникам податків дорожче. Про це повідомляє The Moscow Times.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Згідно з даними, на статтю "функціонування президента і його адміністрації" передбачено 32,917 млрд рублів. Це в середньому 2,74 млрд рублів на місяць, 633 млн рублів на тиждень або близько 90 млн рублів на день.

Порівняно з поточним роком, коли ці витрати становили 30,926 млрд рублів, утримання Путіна подорожчає майже на 2 млрд рублів. Ця сума перевищує річні бюджети найбідніших регіонів Росії — 28,8 млрд рублів у Калмикії та 24,2 млрд рублів у Єврейському автономному окрузі.

Крім того, у 2027 році фінансування Путіна і його адміністрації збільшиться ще на 809 млн рублів — до 33,726 млрд. А у 2028 році витрати зростуть на додаткові 906 млн рублів і становитимуть 34,632 млрд рублів.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що коханка Путіна шалено багатіє на війні. Аліна Кабаєва, яку в Росії часто називають "першою леді в тіні", вже понад п’ятнадцять років залишається частиною найближчого оточення медіаімперії Кремля. Вона отримує сотні мільйонів рублів від "Національної медіа групи" — холдингу, підконтрольного друзям Володимира Путіна, який перетворив федеральні телеканали на потужний пропагандистський інструмент і водночас зробив Кабаєву однією з найбагатших жінок країни.

Кар’єра Кабаєвої в медіабізнесі почалася у 2008 році, коли вона очолила громадську раду "Національної медіа групи". Тоді канали холдингу ще мали вигляд більш-менш незалежних: на РЕН ТВ виходила програма "Неделя с Марианной Максимовской", а на "Пятом канале" — "Открытая студия" з Нікою Стрижак.



