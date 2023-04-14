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Раскол в элите Кремля: планировали саботировать приказы Путина

Секретарь Совета национальной безопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генерального штаба армии России Валерий Герасимов планировали саботировать приказы Путина.

сегодня, 12:13
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Автор:

Slava Kot

В одном из секретных документов Пентагона, которые были слиты в сеть, рассказывается о расколе среди элит Кремля. Секретарь Совета национальной безопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генерального штаба армии России Валерий Герасимов планировали саботировать приказы Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание DW.

Раскол в элите Кремля: планировали саботировать приказы Путина

Николай Патрушев и Путин. Фото от открытых источников

Согласно данным секретных документов, ссылающихся на близкое окружение в Кремле, российские чиновники Николай Патрушев и Валерий Герасимов планировали взбунтоваться против президента России Владимира Путина и завершить войну в марте. Их главная цель была опрокинуть войска на юг.


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Дата, когда это должно было произойти 5 марта. Согласно утечке файлов в этот день президент России Владимир Путин имел запланированный курс химиотерапии, поэтому уже не мог повлиять на ход войны. Однако впоследствии начальник Генерального штаба армии России Валерий Герасимов решил отказаться от этого плана.

Таким образом, утечка файлов подтверждает, что президент России имеет онкологическое заболевание. Однако сами файлы требуют подтверждений и дополнительных проверок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне шокированы решением Путина и считают это прямым билетом в Бахмут. Российские мужчины озабочены скорым принятием закона об электронных повестках военнообязанных.

Также "Комментарии" писали о потерях армии России и Украины на войне. Эти данные стали доступны из-за слива документов разведки США. Согласно этим материалам общие потери обеих армий 354 тыс. убитых или раненых солдат.



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Источник: https://www.dw.com/ru/utecka-pentagona-patrusev-i-gerasimov-sabotirovali-vojnu/a-65307094
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