Раскрыт еще один подарок Путину от Трампа: чем порадовали диктатора американцы

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Ткачик Олеся
Российские оккупационные войска сконцентрировали в Курской области группировку численностью 60 тысяч, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Владимир Путин
По его словам, по состоянию на сегодняшний день введены в действие северокорейские подразделения для усиления штурмов. В свою очередь, по сообщениям западных СМИ и российских “военкоров” в Курской области сосредоточены до 10 тысяч украинских войск.
При этом он напомнил, что кремлевский диктатор Владимир Путин поставил перед генералом Лапиным жёсткий дедлайн – до 9 мая вернуть контроль над Курской областью.
Эксперт сообщил, что на сегодняшний день Украина в процессе диверсификации помощи США, за счёт европейских партнёров и как только этот процесс был запущен, ситуация в Курской области несколько стабилизировалась. Хотя, урон был нанесён серьёзный и ситуация очень сложная, но и близко не представляющая собой окружение, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Песков раскрыл сроки "освобождения" Курской области.
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