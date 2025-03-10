Раскрыт еще один подарок Путину от Трампа: чем порадовали диктатора американцы

Российские оккупационные войска сконцентрировали в Курской области группировку численностью 60 тысяч, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Владимир Путин

По его словам, по состоянию на сегодняшний день введены в действие северокорейские подразделения для усиления штурмов. В свою очередь, по сообщениям западных СМИ и российских “военкоров” в Курской области сосредоточены до 10 тысяч украинских войск.

"Правда это или нет, мне неизвестно, но исходя из этих данных количественное соотношение 6 к 1", — сообщил Коваленко.

При этом он напомнил, что кремлевский диктатор Владимир Путин поставил перед генералом Лапиным жёсткий дедлайн – до 9 мая вернуть контроль над Курской областью.

"Этот дедлайн был поставлен аккомпанементом под прекращение поставок вооружений из США, а также передачи разведывательной информации. Именно в момент прекращения передачи развединформации и началась основная активизация оккупационных войск в Курской области, точно так же как Авдеевское наступление у оккупантов в октябре 2023 началось аккомпанементом под блокировку помощи Украине в Конгрессе", — сообщил Коваленко.

Эксперт сообщил, что на сегодняшний день Украина в процессе диверсификации помощи США, за счёт европейских партнёров и как только этот процесс был запущен, ситуация в Курской области несколько стабилизировалась. Хотя, урон был нанесён серьёзный и ситуация очень сложная, но и близко не представляющая собой окружение, добавил эксперт.

"Поэтому, да, ситуация сложная, благодаря нашему “очень надёжному” партнёру, но говорить о тех апокалиптических сценариях, которые описываются рядом персоналий, пока не приходится", — подытожил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Песков раскрыл сроки "освобождения" Курской области.



