Раскрыта главная тема переговоров Эрдогана и Путина на саммите БРИКС в Казани

Президенты Турции и России, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани планируют обсудить ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке, сообщает турецкий телеканал TRT со ссылкой на свои источники.

Эрдоган и Путин

Телеканал сообщил, что в ближайшее время турецкий лидер вылетит в Казань для участия в саммите БРИКС и переговорах с Путиным.

"Главная повестка – последняя ситуация на Украине и Ближнем Востоке", — отметил TRT.

При этом накануне российские пропагандистские СМИ сообщили со ссылкой на свои источники в Анкаре, что в повестку планируемых 23 октября в Казани переговоров Эрдогана и Путина также войдет тема проектов создания новых атомных электростанций и газового хаба в Турции. Российские журналисты отмечают, что якобы есть вероятность того, что лидеры стран дадут соответствующим ведомствам конкретные поручения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Казани проходит саммит БРИКС. Кремлевский диктатор Путин уже провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. При этом Моди отметил, что во время переговоров также обсуждался вопрос конфликта в Украине. По его словам, он должен быть решен мирным путем и Индия готова этому всячески способствовать.

Также "Комментарии" рассказывали, что саммит БРИКС в Казани посетит генсек ООН Антониу Гутерриш. Он якобы понимает, что Путин хочет получить "Ялту-2" и разделение мира. В то же время, генсек ООН якобы надеется на то, что на каком-то этапе переговоров к ним подключат также ООН. Ведь пока получается, что в конфликте вокруг Украины ООН не принимает никакого участия и организация демонстрирует свою бесполезность и беспомощность.



