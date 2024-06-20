Раскрыта тактика оккупантов на фронте: к каким кровавым действиям прибегают

В террористической России для проведения боевых действий привлекают 18-летних солдат. Такие случаи за последние годы были подтверждены, в частности, фиксировалась гибель этих военнослужащих. Несколько дней назад в российских пабликах появилась информация, что на войне погиб курсант из Пермского края Георгий Надеин, которому в феврале 2024 года исполнилось 18 лет.

Оккупанты

В сегодняшних условиях у России есть необходимость в пополнении и формировании резервов военнослужащих. При этом, как отметил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, Россия бросает в бой первую волну наименее подготовленных солдат.

С 1 апреля в России проходит призыв на срочную службу. Планируется набрать около 150 тысяч солдат, в их числе, скорее всего, будут молодые ребята, как и погибший несколько дней назад Георгий Надеин.

Военный эксперт подчеркнул, когда у российского командования возникает необходимость бросать в бой слабо подготовленных "воин", они этим не пренебрегают. При этом Романенко подчеркнул, что элитные подразделения уходят в бой последними. Первую волну, которая является наименее подготовленной, используют как "мясо", чтобы разведать украинскую систему огня, добавил он.

В этом году, по словам военного эксперта, в России анонсировали набор призывников в количестве 300-400 тысяч, будут формировать две армии на 16 бригад. России не хватает сил в Харьковском направлении, там враг перешел больше к обороне, чем наступательным действиям. Именно поэтому у окупантов есть необходимость наращивать силы, чтобы оставить за собой хотя бы ту буферную зону, которую они заняли.

При этом Романенко утверждает, чтобы народ из глубинки не провоцировать протесты, Россия действует скрыто, то есть через контракты. Срывают молодых людей, которые еще учатся в вузах, чтобы те подписали их из Минобороны и шли выполнять задания на фронте, утверждает эксперт.

По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин понимает, что время играет против него, поэтому пытается давить, используя тему применения тактического ядерного оружия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин находится в шаге от недовольства своей челяди.



