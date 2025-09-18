Распад России уже не за горами: озвучен страшный прогноз для Путина

Политический аналитик Виталий Портников заявил, что процесс распада России уже начался, хотя для многих он остается незаметным.

Фото: из открытых источников

Он объяснил, почему распад Российской империи не произошел сразу в 1991 году, а происходит только сейчас.

По словам Портникова, после распада СССР Россия сохранила свое влияние на бывшие советские республики благодаря созданию Содружества Независимых Государств (СНГ). Однако ключевым фактором, удерживавшим имперскую сферу влияния от полного коллапса, была ментальная зависимость ряда стран, особенно Украины.

"Главной колонией, которая оставалась в ментальной зависимости, была Украина, где в 1994 году были проведены, я бы сказал, очень эффективные реставрационные действия", — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что следствием этих действий стало избрание в Украине в 2010 году "откровенного российского агента", а в 2014 году "все правительство сбежало в Москву".

Портников добавил, что "имперский зонтик" Москвы, которая в течение десятилетий держала бывшие советские республики в сфере влияния, сейчас "заметно разрушается". Хотя многие и представляют себе распад России, на самом деле имперское пространство только начинает разваливаться.

По его словам, капитуляция ряда бывших колоний в 1990-х позволила Кремлю сохранить контроль, но теперь эти механизмы влияния исчерпываются, поэтому распад Российской империи неизбежен.

