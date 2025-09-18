Розпад Росії вже не за горами: озвучено страшний прогноз для Путіна

Політичний аналітик Віталій Портников заявив, що процес розпаду Росії вже розпочався, хоча для багатьох він залишається непомітним.

Фото: з відкритих джерел

Він пояснив, чому розпад Російської імперії не стався одразу у 1991 році, а відбувається лише зараз.

За словами Портникова, після розпаду СРСР Росія зберегла свій вплив на колишні радянські республіки завдяки створенню Співдружності Незалежних Держав (СНД). Проте ключовим фактором, що утримував імперську сферу впливу від повного колапсу, була ментальна залежність низки країн, особливо України.

"Головною колонією, яка залишалась у ментальній залежності, була Україна, де у 1994 році було проведено, я б сказав, дуже ефективні реставраційні дії", — підкреслив експерт.

Він нагадав, що наслідком цих дій стало обрання в Україні у 2010 році "відвертого російського агента", а у 2014 році "весь уряд втік до Москви".

Портников додав, що "імперська парасолька" Москви, яка протягом десятиліть тримала колишні радянські республіки у сфері впливу, нині "помітно руйнується". Хоч багато хто й уявляє собі розпад Росії, насправді імперський простір лише починає розвалюватися.

За його словами, капітуляція низки колишніх колоній у 1990-х дозволила Кремлю зберегти контроль, але тепер ці механізми впливу вичерпуються, тож розпад Російської імперії є неминучим.

