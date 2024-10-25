Расслабляться рано: Путин сделал серию заявлений о ходе «СВО» в Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин в разговоре с пропагандисткой Ольгой Скабеевой в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" подчеркнул, что Россия должна полностью отдаваться своим военным действиям, несмотря на разговоры о якобы "усталости" противника.

Владимир Путин

При этом Путин отметил, что рано расслабляться и "не стоит обращать внимание на такие обсуждения". По его словам, продвижение российских войск должно происходить по всем направлениям независимо от ситуации на фронте.

Президент РФ также обратил внимание, что Запад продолжает призывать к победе над Россией, при этом российская армия якобы совершает наступательные операции на всех линиях столкновения.

"Где-то интенсивность больше, где-то меньше. На херсонском направлении ситуация относительно стабильная, хотя там тоже есть определенные движения, происходящие в пользу российских сил", — заявил он.

Путин добавил, что центральная военная группа действует "достаточно уверенно" по большинству направлений, а также похвалил южную и восточную группировку войск за приобретенные навыки пользования современной техникой и умение оперативно реагировать на ее применение противником.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что часть подразделений украинской армии в Курской области якобы попали в окружение. По его словам, речь якобы идет о двух тысячах военных. Более того, он заявил, что якобы российская армия приступила к "ликвидации" украинских военных, которые не могут выбраться из оцепления. Впрочем, украинские эксперты опровергли это заявление и добавили, что Путин внезапно соврал об успехах своих военных в Курской области. По их словам, там нет ни одного оцепления Сил обороны.





