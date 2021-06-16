«Разобрать завалы»: чего Кремль ожидает от встречи Байдена и Путина

Улаживать политические и экономические разногласия, а также разбираться с различными противоречиями, которые существуют между Америкой и Россией, попробуют лидеры стран во время Женевского саммита, что состоится 16 июня. Какими ожиданиями от встречи президентов "живет" Кремль, сообщает пропагандистский ресурс "РИА Новости".



В Кремле рассказали, чего ждут от встречи Байдена и Путина. Фото из открытых источников

Уже через несколько часов к диалогу Джозефа Байдена и Владимира Путина будут приковано внимание практически всего мира. По мнению спикера Кремля Дмитрия Пескова, политики попробуют разобраться в существующих "завалах" касательно многих тем.

В правительстве РФ надеются, что встреча в Швейцарии поможет многим рабочим процессам между странами перезапуститься и заработать намного лучше. Также президенты попробуют выяснить, насколько много противоречий существует в их построении внешней политики. Вероятен поиск компромиссов, говорят в Кремле.

При этом Дмитрий Песков отметил, что продолжительность саммита может значительно превысить ранее анонсированные пять часов. Это связано с тем, что повестка рабочей встречи весьма насыщенная, и никого не удивит, если Байден и Путин не "вместятся" в отведенное время.

Стоит подчеркнуть, что изначально диалог президентов не будет происходить "тет-а-тет". Вместе с главами государств за стол переговоров сядет несколько их советников. Пока среди участников точно ожидаются американский госсекретарь Энтони Блинкен и руководитель российского МИД Сергей Лавров.

Созданы и специальные делегации, члены которых могут отвечать за одно конкретное направление вероятных переговоров. При этом возможность личное общение Байдена и Путина, без "лишних" глаз и ушей, также не исключается.

Лидеры стран должны обсудить много дипломатических вопросов касаемо отношений между государствами. Также в Кремле отмечают, что позицию Байдена насчет Украины официально заметили, при необходимости будет обозначено и мнение Российской Федерации.

По мнению Дмитрия Пескова, настроение перед встречей президентов весьма противоречивое. Несмотря на некоторые позитивные решения (видимо, имеется в виду отказ от части санкций против "Северного потока-2" — ред.), США продолжают вести себя агрессивно, уверяет спикер Кремля. Как пример, политик приводит недавнее заявление о необходимости сдерживать Россию и её действия.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению нардепа, что Путину стоит услышать от Байдена насчет Украины. Подробности — в нашем материале.

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