«Разобрать завалы»: чего Кремль ожидает от встречи Байдена и Путина

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Вечканова Елена
Улаживать политические
и экономические разногласия, а также разбираться с различными противоречиями,
которые существуют между Америкой и Россией, попробуют лидеры стран во время
Женевского саммита, что состоится 16 июня. Какими ожиданиями от встречи президентов
"живет" Кремль, сообщает пропагандистский ресурс "РИА Новости".
В Кремле рассказали, чего ждут от встречи Байдена и Путина. Фото из открытых источников
Уже через
несколько часов к диалогу Джозефа Байдена и Владимира Путина будут приковано
внимание практически всего мира. По мнению спикера Кремля Дмитрия Пескова,
политики попробуют разобраться в существующих "завалах" касательно многих тем.
В правительстве
РФ надеются, что встреча в Швейцарии поможет многим рабочим процессам между странами
перезапуститься и заработать намного лучше. Также президенты попробуют выяснить,
насколько много противоречий существует в их построении внешней политики.
Вероятен поиск компромиссов, говорят в Кремле.
При этом Дмитрий
Песков отметил, что продолжительность саммита может значительно превысить ранее
анонсированные пять часов. Это связано с тем, что повестка рабочей встречи
весьма насыщенная, и никого не удивит, если Байден и Путин не "вместятся" в
отведенное время.
Стоит подчеркнуть,
что изначально диалог президентов не будет происходить "тет-а-тет". Вместе с
главами государств за стол переговоров сядет несколько их советников. Пока среди
участников точно ожидаются американский госсекретарь Энтони Блинкен и руководитель
российского МИД Сергей Лавров.
Созданы и
специальные делегации, члены которых могут отвечать за одно конкретное направление
вероятных переговоров. При этом возможность личное общение Байдена и Путина,
без "лишних" глаз и ушей, также не исключается.
Лидеры стран
должны обсудить много дипломатических вопросов касаемо отношений между
государствами. Также в Кремле отмечают, что позицию Байдена насчет Украины
официально заметили, при необходимости будет обозначено и мнение Российской
Федерации.
По мнению Дмитрия
Пескова, настроение перед встречей президентов весьма противоречивое. Несмотря
на некоторые позитивные решения (видимо, имеется в виду отказ от части санкций
против "Северного потока-2" — ред.), США продолжают вести себя агрессивно,
уверяет спикер Кремля. Как пример, политик приводит недавнее заявление о необходимости
сдерживать Россию и её действия.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что, по мнению нардепа, что Путину стоит услышать от Байдена насчет Украины. Подробности — в нашем материале.
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