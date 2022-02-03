Разрушительный шаг: Россия отреагировала на размещение в Европе тысяч американских военных

Заместитель министра иностранных дел России заявил, что решение США развернуть более 3000 американских военных в Германии, Польше и Румынии является "разрушительным шагом", осложняющим достижение компромисса в отношении Украины. Об этом сообщает Reuters.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - фото из открытых источников

Александр Грушко заявил, что такой шаг президента США Джо Байдена "повысит военное напряжение и уменьшит пространство для политических решений", а также "порадует" украинские власти, которые будут продолжать саботировать Минское соглашение "безнаказанно". Минские договоренности 2014 и 2015 годов были призваны достичь политического урегулирования на востоке Украины, включая большую автономию.

В среду США заявили, что отправляют 1700 военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии в Польшу, тогда как штабное подразделение из около 300 человек из 18-го воздушно-десантного корпуса переместится в Германию, а бронетанковое подразделение численностью 1000 человек перебрасывается из Германии. Румынии.

Этот шаг – ответ на развертывание Россией более 125 000 военнослужащих на расстоянии удара от украинской границы, включая почти половину имеющихся батальонных тактических групп и подразделений поддержки.

Джон Кирби, представитель Пентагона, сказал, что движения США "призваны сдерживать агрессию и усиливать наши оборонные возможности в прифронтовых союзных государствах". Мы ожидаем, что они переедут в ближайшие дни".

Российский президент Владимир Путин "продолжает прибавлять силы, общие оружия, наступательные возможности, даже в последние 24 часа он продолжает добавлять в западной России и Беларуси, а также в Средиземном море и северной Атлантике. Он не проявил никаких признаков заинтересованности или желания снизить напряжение", – добавил Кирби.

Как сообщали ранее "Комментарии", США просят Китай, Японию и Индию поставлять газ в Европу, если Россия нападет на Украину.

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