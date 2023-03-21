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Разведчик объяснил, насколько близко Путин до признания своего поражения.

Бывший представитель эстонской разведки ответил, что президент России Владимир Путин готов признать свое поражение в Украине.

сегодня, 19:40
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Автор:

Slava Kot

Бывший глава внешней разведки Эстонии Микк Марран считает, что Владимир Путин осознает свою безысходность в ситуации с войной в Украине, несмотря на это, российский диктатор до сих пор верит в свою миссию об "освобождении" Украины и надеется перехитрить Запад. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Newsweek.

Разведчик объяснил, насколько близко Путин до признания своего поражения.

Экс директор разведки Эстонии Микк Марран. Фото из открытых источников

Экс руководитель разведки Эстонии Микк Марран рассказал для американского журнала Newsweek, что президент России полностью одержим идеей захватить Украину.


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"Я думаю, что он полностью одержим Украиной. Я уверен, что вокруг него есть умные люди, которые советуют ему правильные моменты. Но опять же он одержим", — говорит Марран.

Эстонский разведчик считает, что, несмотря на малые шансы на какой-то успех в войне с Украиной, российский диктатор до сих пор надеется на победу и не собирается прекращать войну.

"Я бы не сказал, что он отступит. Я думаю, что он все еще думает, что сможет победить Запад. Но в то же время он знает, что он в углу", — говорит Микк Марран и добавляет, что Путин вероятно будет направлять больше всего. Украину и "что он еще не на том этапе, когда он будет рассматривать возможность выхода Украины или предлагать крепкое мирное соглашение Украине".

Также в своем интервью Марран затронул вопросы мирных переговоров и предложения политиков, предлагающих Украине мир за определенные территориальные или политические уступки.

"С Россией, с Путиным нельзя нормально иметь дело, особенно когда речь идет об Украине", – сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в НАТО отреагировали на переговоры Си Цзиньпина и Путина.

Также "Комментарии" писали об итогах переговоров Путина и Си Цзиньпина: какую позицию занял Китай.



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Источник: https://www.newsweek.com/vladimir-putin-corner-ukraine-ex-nato-spy-chief-mikk-marran-estonia-1788814
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