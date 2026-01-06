Разведка фиксирует демографический коллапс в РФ: детали

В России в 2025 году заметно ускорился процесс вымирания сельских территорий. За год официально прекратили существование как минимум 266 населенных пунктов, причем большинство из них к моменту ликвидации уже не имели постоянных жителей. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Демография в РФ. Фото: из открытых источников

Наибольшее количество "исчезнувших" сел зафиксировано в Костромской и Новгородской областях – на эти регионы приходится около 75% всех ликвидированных населенных пунктов. Третью позицию занимает Пермский край, где власти не только констатируют демографический спад, но и целенаправленно расселяют удаленные поселения с минимальным числом жителей.

Часть небольших сел формально присоединяют к более крупным населенным пунктам, пытаясь таким образом скрыть провалы в инфраструктуре и управлении.

В СВРУ подчеркивают, что подобные решения не имеют ничего общего с развитием и представляют собой лишь юридическое оформление деградации. Население регионов продолжает сокращаться, а земли ликвидированных сел переводятся под хозяйственные или технические нужды.

Такая реальность резко расходится с официальной риторикой Кремля о так называемой "Генеральной схеме расселения", которая, по заявлениям властей, должна дать импульс возрождению российской глубинки. Однако, по оценке украинской разведки, этот документ лишь фиксирует масштабный демографический кризис, усиливающееся пространственное неравенство и отсутствие перспектив у периферийных территорий.

Отсутствие доступной медицины, образования и рабочих мест делает жизнь в полупустых селах фактически невозможной, а разговоры о "рассредоточении населения" остаются декларациями. В результате Россия демонстрирует системный упадок за пределами нескольких крупных агломераций: депопуляция и вымирание сел нарастают, тогда как громкие государственные программы так и остаются на бумаге.

