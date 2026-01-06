У Росії в 2025 помітно прискорився процес вимирання сільських територій. За рік офіційно припинили існування як мінімум 266 населених пунктів, причому більшість із них на момент ліквідації вже не мали постійних жителів. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Демографія в РФ. Фото: з відкритих джерел

Найбільша кількість "зниклих" сіл зафіксована у Костромській та Новгородській областях – на ці регіони припадає близько 75% усіх ліквідованих населених пунктів. Третю позицію займає Пермський край, де влада не лише констатує демографічний спад, а й цілеспрямовано розселяє віддалені поселення з мінімальною кількістю жителів.

Частину невеликих сіл формально приєднують до більших населених пунктів, намагаючись таким чином приховати провали в інфраструктурі та управлінні.

У ЗВРУ наголошують, що подібні рішення не мають нічого спільного з розвитком і є лише юридичним оформленням деградації. Населення регіонів продовжує скорочуватися, а землі ліквідованих сіл переводять під господарські чи технічні потреби.

Така реальність різко розходиться з офіційною риторикою Кремля про так звану "Генеральну схему розселення", яка, за заявами влади, має дати імпульс відродженню російської глибинки. Проте, за оцінкою української розвідки, цей документ лише фіксує масштабну демографічну кризу, просторову нерівність і відсутність перспектив біля периферійних територій, що посилюється.

Відсутність доступної медицини, освіти та робочих місць робить життя у напівпорожніх селах фактично неможливим, а розмови про "розосередження населення" залишаються деклараціями. У результаті Росія демонструє системний занепад за межами кількох великих агломерацій: депопуляція та вимирання сіл наростають, тоді як гучні державні програми так і залишаються на папері.

