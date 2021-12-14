Развертывание ядерных ракет в Европе: что ответило НАТО на обвинения России

НАТО не намерено развертывать ядерные ракеты средней дальности в Европе. Такую заву совершил во вторник, 14 декабря, западный военный альянс, отвергая обвинения России и призыв Москвы ввести мораторий на этот вид оружия в Европе. Об этом сообщает Reuters.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам в Брюсселе, что сама Россия годами нарушала между тем разорванное соглашение о РСМД, разместив в Европе новые ядерные ракеты средней дальности, добавив, что НАТО не имеет целью отражать поведение Москвы.

"Предложение России по мораторию не вызывает доверия, потому что у нас был запрет, и они его нарушили. Следовательно, если Россия не уничтожит все свои ракеты SSC-8, нарушившие договор о РСМД, тогда нельзя доверять, когда они сейчас предлагают запрет. на то, что они фактически уже начали развертывать ", – сказал Столтенберг.

Столтенберг имел в виду договор о РСМД 1987 года между тогдашним советским лидером Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом, запрещавшим ядерное оружие средней дальности – с дальностью действия от 500 до 5500 км (310 до 3400 миль) – в Европе.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия предупредила об опасности нового ракетного кризиса в Европе, которого, по ее словам, следует избежать, пока не стало слишком поздно. Россия обвинила Соединенные Штаты и НАТО в расширении своих военных возможностей в Восточной Европе. Комментарии замминистра иностранных дел Сергея Рябкова на брифинге в Москве прозвучали на фоне роста напряженности между Россией и Западом из-за Украины и накопления российских войск у ее границ.

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