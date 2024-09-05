Разворот на 180 градусов: Путин выдал, кому симпатизирует на выборах президента США

Российский диктатор Владимир Путин, который полностью лишил россиян права выбора, выдал несколько комплиментарных реплик относительно кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Гаррис. Как передает портал "Комментарии", свое заявление хозяин Кремля сделал во время выступления на "Росконгресе".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Российский диктатор вдруг напомнил, что действующий президент Джо Байден, выйдя из президентской гонки, попросил всех своих избирателей поддержать кандидатуру Гаррис. Поэтому, убеждает Путин, он также "поддержит" кандидата от демократов, но "с уважением будет относиться к выбору американского народа".

"Действующий президент Байден, которого сняли с гонки, рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Гаррис. Ну, вот мы тоже так сделаем — будем ее поддерживать", — заявил Путин с улыбкой.

Диктатор также отметил, что у Гаррис "заразительный смех", значит у нее "все хорошо". Путин отметил, если у Харрис все хорошо, значит он надеется на смягчение санкций в отношении России в случае ее победы.

"Трамп же ввел такое количество санкций и ограничений в отношении России, сколько до него не вводил ни один президент. Если у госпожи Гаррис все хорошо, то может она воздержится от этого", — заявил Путин.

Отметим, в ходе этого же мероприятия Путин заявил, что первоочередной целью так называемой "СВО" является "освобождение" Донбасса, как говорят в России, а на самом деле – полная оккупация Донбасса российскими войсками. По словам диктатора, Украина пытается отвлечь внимание РФ от этой цели наступлением на Курщине, однако у нее ничего не получится.

Чтобы придать россиянам уверенности на фоне отступления российских войск в Курской области диктатор заявил, что Киев атакой на Курскую область ослабил себя на других направлениях, и наступление ВС РФ якобы ускорилось.



