Разъяренный Лавров принялся угрожать Польше и странам Балтии

Глава дипломатического ведомства России обвинил Польшу и страны Балтии в якобы развязывании "жесткой русофобской кампании" в 2022 году и угрожает разорвать с ними дипломатические отношения. Соответствующее заявление Сергей Лавров сделал на пресс-конференции 30 января.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

В своем заявлении Лавров сказал, что в 2022 году Польша и страны Балтии существенно помогали Украине. Вот тогда, по его мнению, произошла "катастрофическая деградация отношений с Польшей и странами Балтии". А взаимодействие по всем направлениям прекращено или сведено к нулю.

По его словам, такие изменения связаны с "жесткой русофобской кампанией", которую якобы развернули эти страны.

В ответ разъяренный Лавров предположил, что это может привести к разрыву дипломатических отношений с Польшей и странами Балтии, ведь там, по его словам, преобладают "антироссийские настроения". В то же время он заявил, что Кремль не выступит первым по инициативе этого, но в случае разрыва дипломатических отношений вся ответственность ляжет на эти страны.

"Эти страны пытаются быть опорой любых "антироссийских начинаний" Запада", – заявил Лавров.

Кроме этого, он сказал, что Москва намерена отстаивать свои национальные интересы и пригрозил "долгосрочными последствиями", в случае "любых действий противников".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Зеленского высмеяли Путина и Лаврова из-за размещения ПВО на крышах домов в Москве. На Банковой высмеяли руководство России из-за размещения комплексов ПВО на крышах зданий в Москве. Кремлю упрекали в нарушении международного права, в котором Москва часто публично обвиняет Украину.

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