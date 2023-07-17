Реакция россиян на ночные взрывы на Крымском мосту

Россияне в социальных сетях возмущаются из-за ночных взрывов на Крымском мосту, где была разрушена часть дорожного покрытия и остановлено автомобильное движение.

Крымский мост. Фото из открытых источников

Граждане России не скрывают своей истерики из-за произошедших 17 июля взрывов на Крымском мосту. Россияне критикуют Путина и российское руководство, которое снова "будет терпеть", не защитило Крымский мост и не сможет дать ответ.

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Другие же спрашивают, не нарушены ли таким образом "красные линии".

Также многие россияне призывают принять соответствующие меры и нанести ракетные удары по Украине из-за подрыва Крымского моста.



Кроме того, некоторые россияне обвиняют свое руководство, разворовавшее деньги при строительстве Крымского моста. Они считают, что когда конструкция разрушилась, то решили обвинить Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские СМИ опубликовали видео, на котором зафиксированы взрывы на Крымском мосту. Перед тем как произошел взрыв, можно услышать работы противовоздушной обороны РФ.

Также "Комментарии" писали о пресс-центре Сил обороны юга Наталье Гуменюк, которая заявила, что ситуация со взрывами на Крымском мосту может быть провокацией россиян. По ее мнению, взрывы неслучайно произошли в последний день зерновой сделки. Кроме того, оккупационное руководство Крыма рекомендовало россиянам пользоваться альтернативными путями и не ехать в сторону Крымского моста. Под альтернативным вариантом подразумевается временно оккупированные территории Украины. Гуменюк считает, что таким образом россияне пытаются насытить гражданскими часть юга Украины, а затем обвинить ВСУ в неправильных действиях во время войны.