Ребёнок и родители: как в России расследуют убийство семьи бывшего банкира

В Москве расследуют трагедию, которая случилась с семьей. Об этом сообщают в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в городе Москве.

Обстоятельства смерти семьи будут устанавливать, фото ТВ Центр

Известно, что 26 октября в столичном жилом комплексе полицейские обнаружили тела троих погибших с признаками насильственной смерти. Среди убитых – мужчина, женщина и восьмилетний мальчик. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух и более человек).

Тела обнаружили в доме, расположенном по улице Мосфильмовской. Следователи и криминалисты собирают вещдоки в квартире. Тела убитых будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Известно, что семья не отвечала на звонки друзей, поэтому один из товарищей покойного вместе с женщиной, работавшей в семье домработницей, открыли квартиру запасными ключами и позвонили в полицию.

Также сообщается, что муж раньше работал банкиром, его жена являлась частным предпринимателем. У пары был малолетний сын. Банк, где работал усопший, обанкротился и мужчину даже привлекали к уголовной ответственности.



Как сообщал портал "Комментарии", в Татарстане 25 октября вечером произошел взрыв в жилом доме. В результате одна девушка погибла, по меньшей мере три человека пострадали и получили травмы разной степени.

Также мы писали, что россиянка, звезда модельного подиума Кира Дихтяр в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" поделилась печальными воспоминаниями о том, как над ней, 15-летней девушкой, только начинавшей свою карьеру, совершил сексуальное насилие бывший российский олигарх Борис Березовский.

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