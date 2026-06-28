Ремонтировали 29 лет: Россия вернула в строй самый большой боевой корабль в мире

Россия заявила о завершении одного из самых масштабных проектов модернизации своего военно-морского флота. После почти трех десятилетий ремонта и обновления в пункт базирования в Североморске вернулся атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" — один из крупнейших боевых кораблей в мире и флагман проекта "Киров".

Крейсер "Адмирал Нахимов". Фото: Wikipedia

По данным Military Watch Magazine, 26 июня было подтверждено возвращение корабля "Адмирал Нахимов" в главную базу Северного флота после завершения очередного этапа ходовых испытаний. Последний раз крейсер находился в строю еще в конце 1990-х годов, а его модернизацию эксперты называют самым длинным ремонтом боевого корабля в истории современной России.

Главной особенностью обновленного крейсера стал его ракетный арсенал. После модернизации "Адмирал Нахимов" получил 176 универсальных вертикальных пусковых шахт, что делает его наиболее вооруженным надводным боевым кораблем в мире. Для сравнения, американские эсминцы Arleigh Burke Flight III имеют 96 пусковых установок, а китайские эсминцы Type 055 – 112.

Кроме ударного вооружения, корабль существенно усилил противолодочные возможности. Он оснащен современными комплексами "Пакет-НК" и "Ответ", а также способен нести до трех вертолетов Ка-27 для поиска и поражения подлодок.

Однако в Military Watch Magazine обращают внимание, что, несмотря на мощное вооружение, у корабля "Адмирал Нахимов" есть и слабые стороны. В частности, его радиолокационные системы и цифровые комплексы управления могут уступать современным американским и китайским аналогам. Кроме того, крейсер не имеет технологий понижения радиолокационной заметности (стелс), что делает его более заметной целью.

"Адмирал Нахимов" проходит финальные испытания, в ходе которых проверяют работу энергетической установки, навигации, систем вооружения, радаров и связи. После их завершения корабль планируют официально включить в состав Северного флота ВМФ России, где он должен выполнять задачи по прикрытию стратегических атомных подлодок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько платят военным за уничтоженную технику РФ: от дрона до корабля.

Также "Комментарии" писали о том, какой самый большой корабль в мире.