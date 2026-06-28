Ремонтували 29 років: Росія повернула до строю найбільший бойовий корабель у світі

Росія заявила про завершення одного з наймасштабніших проєктів модернізації свого військово-морського флоту. Після майже трьох десятиліть ремонту та оновлення до пункту базування у Сєвероморську повернувся атомний ракетний крейсер "Адмірал Нахімов" — це один із найбільших бойових кораблів у світі та флагман проєкту "Кіров".

Крейсер "Адмірал Нахімов". Фото: Wikipedia

За даними Military Watch Magazine, 26 червня було підтверджено повернення корабля "Адмірал Нахімов" до головної бази Північного флоту після завершення чергового етапу ходових випробувань. Востаннє крейсер перебував у строю ще наприкінці 1990-х років, а його модернізацію експерти називають найдовшим ремонтом бойового корабля в історії сучасної Росії.

Головною особливістю оновленого крейсера став його ракетний арсенал. Після модернізації "Адмірал Нахімов" отримав 176 універсальних вертикальних пускових шахт, що робить його найбільш озброєним надводним бойовим кораблем у світі. Для порівняння, американські есмінці Arleigh Burke Flight III мають 96 пускових установок, а китайські есмінці Type 055 — 112.

Крім ударного озброєння, корабель суттєво посилив протичовнові можливості. Він оснащений сучасними комплексами "Пакет-НК" і "Ответ", а також здатний нести до трьох гелікоптерів Ка-27 для пошуку та ураження підводних човнів.

Однак у Military Watch Magazine звертають увагу, що, попри потужне озброєння, корабель "Адмірал Нахімов" має і слабкі сторони. Зокрема, його радіолокаційні системи та цифрові комплекси управління можуть поступатися сучасним американським і китайським аналогам. Крім того, крейсер не має технологій зниження радіолокаційної помітності (стелс), що робить його більш помітною ціллю.

Наразі "Адмірал Нахімов" проходить фінальні випробування, під час яких перевіряють роботу енергетичної установки, навігації, систем озброєння, радарів і зв'язку. Після їх завершення корабель планують офіційно включити до складу Північного флоту ВМФ Росії, де він має виконувати завдання із прикриття стратегічних атомних підводних човнів.

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