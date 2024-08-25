Рэпер из Дании переехал жить в Россию из-за симпатий к Путину: он попал на войну и судится с РФ

Никлас Хоффгар (Nicklas Hoffgaard) из Дании из-за симпатий к российскому диктатору Владимиру Путину решил покинуть свою страну и бежать в Россию. Однако он не ожидал того, что с ним произошло в России – после попытки получить гражданство РФ, его отправили на войну в Украину. Теперь Хоффгар судится с Россией.

Рэпер из Дании попал на войну в Украину. Фото из открытых источников

33-летний Никлас Хоффгар из Дании, более известный как рэпер Stanley Most, приехал в Россию летом 2023 года. Как объясняет его адвокат Роман Петров, датчанин переехал в РФ из-за "симпатии к Владимиру Путину". Бывший рэпер также не соглашался с европейскими ценностями и был недоволен, как он выразился, "ухудшением политического климата в ЕС".

Первоначально Никлас Хоффгар получил разрешение на трехмесячное пребывание в России, а спустя некоторое время он захотел подать документы на российское гражданство. Для ускорения процесса он заключил контракт с Минобороны и считал, что благодаря соглашению станет пограничником в Сибири.

Российская реальность для Хоффгара оказалась иной. В январе 2024 года датчанин оказался в подразделении управления беспилотниками под оккупированным Луганском. Кроме того, что Никласа Хоффгара отправили на войну в Украину, над ним издевались российские солдаты, которые избивали его, называли шпионом и заставляли пить водку.

33-летний датчанин обратился с заявлением в суд. Однако первая инстанция отказала, и только суд второй инстанции согласился с доводами датчанина и признал недействительным его контракт с Минобороны России. Однако Хоффгара ждет еще один суд – в Новосибирске.

У адвоката Хоффгара основным аргументом было то, что он не знал, что попадет на войну в Украине. Он не знает русского языка и не мог прочитать условия договора. Хоффгар объясняет, что не хотел идти на войну, а просто пытался остаться в России.

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