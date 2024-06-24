Репутация российского диктатора Владимира Путина как лидера, способного гарантировать порядок в огромной стране, пошатнулась после того, как в РФ произошли два масштабных теракта в течение трех месяцев. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что всплеск насилия происходит в то время, когда возрождается этническое напряжение, которое усиливается как стремлением пополнить российские военные ряды, поскольку война Путина против Украины продолжается, так и продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке.

По данным российских властей, в хаотичных столкновениях по меньшей мере 20 человек получили ранения и 60 человек были задержаны. Несколько видео в социальных сетях показали толпу людей в аэропорту и на взлетно-посадочной полосе, одни размахивали палестинским флагом, другие прорывались сквозь закрытые двери международного терминала.

"Межрелигиозное насилие — это то, чем "очень, очень обеспокоен" российский лидер Путин", — сказала бывший руководитель московского бюро СМИ Джилл Догерти в ответ на воскресные нападения в Дагестане.

Отметим, в Институте изучения войны считают, что Северокавказское отделение Исламского государства (ИД) Wilayat Kavkaz, скорее всего, предприняло комплексную и скоординированную атаку на церковь, синагоги и правоохранительные структуры в Республике Дагестан 23 июня.

В отчете говорится, что российские власти пытались провести "невнятную антитеррористическую операцию" на Северном Кавказе, но в основном сосредоточили свой ответ на безосновательном обвинении в нападении Украины и НАТО.

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