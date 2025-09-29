Решение Козака об отставке не было спонтанным: раскрыта неожиданная причина

Отставка Дмитрия Козака, официально оформленная как "увольнение по собственному желанию", фактически выглядит заранее спланированным шагом. Его влияние в кремлевской иерархии постепенно ослабевало. Об этом заявила политический аналитик Ольга Курносова.

Фото: из открытых источников

Она напоминает, что уход Козака был предсказуемым, ведь во время заседания Совета безопасности РФ, когда Путин объявлял о признании ДНР и ЛНР, Козак выступил против этого решения. Хотя его выступление и не было показано в трансляции, факт несогласия стал известен широкой публике.

"С тех пор его полномочия начали постепенно ограничиваться. Несколько месяцев назад было создано новое подразделение в администрации президента, которое взяло на себя функции, ранее принадлежавшие Казаку — руководство работой со странами постсоветского пространства, или так называемым "ближним зарубежьем". Новое управление возглавил сын скандального прокурора Чайки, что свидетельствует о дальнейшем ослаблении позиций Козака", — объясняет аналитик.

Она также отмечает, что недавно выяснилось о подаче Козаком заявления на увольнение по собственному желанию, после чего был опубликован соответствующий указ президента РФ.

Однако в указе нет четкого упоминания о том, что решение было исключительно инициативой Козака, что может свидетельствовать о возможном недовольстве Путина. Кроме того, обсуждается вариант перевода Козака на должность полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе, фактически возвращая его в Санкт-Петербург.

