Рішення Козака про відставку не було спонтанним: розкрито неочікувану причину

Відставка Дмитра Козака, офіційно оформлена як "звільнення за власним бажанням", фактично виглядає як заздалегідь спланований крок. Його вплив у кремлівській ієрархії поступово слабшав. Про це заявила політична аналітикиня Ольга Курносова.

Фото: з відкритих джерел

Вона нагадує, що відхід Козака був передбачуваним, адже під час засідання Ради безпеки РФ, коли Путін оголошував про визнання "ДНР" і "ЛНР", Козак виступив проти цього рішення. Хоча його виступ і не був показаний у трансляції, факт незгоди став відомим широкому загалу.

"З того часу його повноваження почали поступово обмежуватися. Кілька місяців тому було створено новий підрозділ в адміністрації президента, який взяв на себе функції, що раніше належали Козаку — керівництво роботою з країнами пострадянського простору, або так званим „близьким зарубіжжям“. Нове управління очолив син скандального прокурора Чайки, що свідчить про подальше ослаблення позицій Козака", — пояснює аналітикиня.

Вона також зауважує, що нещодавно з’ясувалося про подання Козаком заяви на звільнення за власним бажанням, після чого був опублікований відповідний указ президента РФ.

Проте в указі немає чіткої згадки про те, що рішення було виключно ініціативою Козака, що може свідчити про можливе невдоволення Путіна. Крім того, обговорюється варіант переведення Козака на посаду повноважного представника в Північно-Західному федеральному окрузі, фактично повертаючи його до Санкт-Петербурга.

