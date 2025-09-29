logo_ukra

BTC/USD

111859

ETH/USD

4110.32

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Рішення Козака про відставку не було спонтанним: розкрито неочікувану причину
commentss НОВИНИ Всі новини

Рішення Козака про відставку не було спонтанним: розкрито неочікувану причину

Відхід Козака з посади був передбачуваним, оскільки його роль у Кремлі поступово зменшувалася після конфлікту з Путіним через політику щодо "ДНР" та "ЛНР".

29 вересня 2025, 10:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Відставка Дмитра Козака, офіційно оформлена як "звільнення за власним бажанням", фактично виглядає як заздалегідь спланований крок. Його вплив у кремлівській ієрархії поступово слабшав. Про це заявила політична аналітикиня Ольга Курносова.

Рішення Козака про відставку не було спонтанним: розкрито неочікувану причину

Фото: з відкритих джерел

Вона нагадує, що відхід Козака був передбачуваним, адже під час засідання Ради безпеки РФ, коли Путін оголошував про визнання "ДНР" і "ЛНР", Козак виступив проти цього рішення. Хоча його виступ і не був показаний у трансляції, факт незгоди став відомим широкому загалу.

"З того часу його повноваження почали поступово обмежуватися. Кілька місяців тому було створено новий підрозділ в адміністрації президента, який взяв на себе функції, що раніше належали Козаку — керівництво роботою з країнами пострадянського простору, або так званим „близьким зарубіжжям“. Нове управління очолив син скандального прокурора Чайки, що свідчить про подальше ослаблення позицій Козака", — пояснює аналітикиня.

Вона також зауважує, що нещодавно з’ясувалося про подання Козаком заяви на звільнення за власним бажанням, після чого був опублікований відповідний указ президента РФ.

Проте в указі немає чіткої згадки про те, що рішення було виключно ініціативою Козака, що може свідчити про можливе невдоволення Путіна. Крім того, обговорюється варіант переведення Козака на посаду повноважного представника в Північно-Західному федеральному окрузі, фактично повертаючи його до Санкт-Петербурга.

Як вже писали "Коментарі", голова Європейської ради Антоніу Кошта взяв на себе роль просування заявки України на вступ до ЄС всупереч опору з боку Угорщини, з огляду на майбутній ключовий саміт у Копенгагені, пише Politico.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://glavred.net/world/pochemu-dmitriy-kozak-vnezapno-ushel-iz-kremlya-raskryta-realnaya-prichina-10702067.html
Теги:

Новини

Всі новини