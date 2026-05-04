В России День победы всегда празднуют с большим размахом – "победобесие" охватывает даже отдаленные уголки России. Однако на фоне масштабных празднований власти России принимают такие решения, которые возмущают даже откровенных патриотов.

Одним из таких решений стала выплата к 9 мая ветеранам Второй мировой войны по 10 тысяч рублей (примерно 133 долл.). Такое решение, как сообщили в Центре противодействия дезинформации, анонсировали в Госдуме РФ.

"Такая "щедрость" возмутила даже некоторых Z-пропагандистов. На всю Россию настоящих фронтовиков осталось около 7 тысяч человек, однако даже для такого небольшого количества людей в бюджете не нашлось достойных средств", — сообщили в ЦПД.

Аналитики отмечают, что сумма выплаты сильно резонирует с огромными расходами Кремля на захватническую войну против Украины.

"Каждый день войны обходится России в сотни раз дороже, чем выплаты ветеранам. Цинично и то, что путинский режим годами выстраивал культ "победобеседания", вкладывая миллиарды в пропаганду, пока реальные участники тех событий оказались на грани выживания", — отметили в Центре.

Аналитики ЦПД подчеркнули, что такая ситуация еще раз четко демонстрирует приоритеты кремля. Главное для власти РФ – война, а люди для Путина, в частности ветераны Второй мировой войны, – это лишь декорация, которую можно использовать для пропаганды.

