Рішення влади РФ обурило росіян: чим незадоволені навіть "патріоти"
НОВИНИ

Рішення влади РФ обурило росіян: чим незадоволені навіть "патріоти"

Рішення влади РФ вчергове довело, що головне для Путіна - війна

4 травня 2026, 14:09
Кречмаровская Наталия

У Росії День перемоги завжди святкують з великим розмахом — “побєдобесіє” охоплює навіть віддалені куточки Росії. Однак на тлі масштабних святкувань влада Росії ухвалює такі рішення, які обурюють навіть відвертих патріотів. 

Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"

Одним із таких рішень стала виплата до 9 травня ветеранам Другої світової війни по 10 тисяч рублів (приблизно 133 дол.). Таке рішення, як повідомили в Центрі протидії дезінформації, анонсували в Держдумі РФ. 

“Така “щедрість” обурила навіть деяких Z-пропагандистів. На всю Росію справжніх фронтовиків залишилося близько 7 тисяч осіб, проте навіть для такої невеликої кількості людей у бюджеті не знайшлося гідних коштів”, — повідомили в ЦПД.

Аналітики зазначають, що також сума виплати сильно резонує з величезними витратами Кремля на загарбницьку війну проти України.

“Кожен день війни обходиться Росії в сотні разів дорожче, ніж виплати ветеранам. Цинічно й те, що путінський режим роками вибудовував культ “побєдобєсія”, вкладаючи мільярди у пропаганду, поки реальні учасники тих подій опинилися на межі виживання”, — зауважили в Центрі. 

Аналітики ЦПД підкреслили, що така ситуація вкотре чітко демонструє пріоритети кремля. Головне для влади РФ — війна, а люди для Путіна, зокрема ветерани Другої світової війни, — це лише декорація, яку можна використати для пропаганди.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія п’ятий рік веде повномасштабну військову агресію проти України. При цьому, як зазначають в ЗСУ, ворогу не вдалося реалізувати амбітні плани. Можливо, цей рік війни проти України стане для Росії останнім.



Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02PcpztV2Aedq7yvfarpRFAytnMidnALYMfQ3soV9iYpGzxRoT9ois9XD2Hgxhq42Wl
