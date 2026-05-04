У Росії День перемоги завжди святкують з великим розмахом — “побєдобесіє” охоплює навіть віддалені куточки Росії. Однак на тлі масштабних святкувань влада Росії ухвалює такі рішення, які обурюють навіть відвертих патріотів.

Одним із таких рішень стала виплата до 9 травня ветеранам Другої світової війни по 10 тисяч рублів (приблизно 133 дол.). Таке рішення, як повідомили в Центрі протидії дезінформації, анонсували в Держдумі РФ.

“Така “щедрість” обурила навіть деяких Z-пропагандистів. На всю Росію справжніх фронтовиків залишилося близько 7 тисяч осіб, проте навіть для такої невеликої кількості людей у бюджеті не знайшлося гідних коштів”, — повідомили в ЦПД.

Аналітики зазначають, що також сума виплати сильно резонує з величезними витратами Кремля на загарбницьку війну проти України.

“Кожен день війни обходиться Росії в сотні разів дорожче, ніж виплати ветеранам. Цинічно й те, що путінський режим роками вибудовував культ “побєдобєсія”, вкладаючи мільярди у пропаганду, поки реальні учасники тих подій опинилися на межі виживання”, — зауважили в Центрі.

Аналітики ЦПД підкреслили, що така ситуація вкотре чітко демонструє пріоритети кремля. Головне для влади РФ — війна, а люди для Путіна, зокрема ветерани Другої світової війни, — це лише декорація, яку можна використати для пропаганди.

