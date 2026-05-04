Кречмаровская Наталия
У Росії День перемоги завжди святкують з великим розмахом — “побєдобесіє” охоплює навіть віддалені куточки Росії. Однак на тлі масштабних святкувань влада Росії ухвалює такі рішення, які обурюють навіть відвертих патріотів.
Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"
Одним із таких рішень стала виплата до 9 травня ветеранам Другої світової війни по 10 тисяч рублів (приблизно 133 дол.). Таке рішення, як повідомили в Центрі протидії дезінформації, анонсували в Держдумі РФ.
Аналітики зазначають, що також сума виплати сильно резонує з величезними витратами Кремля на загарбницьку війну проти України.
Аналітики ЦПД підкреслили, що така ситуація вкотре чітко демонструє пріоритети кремля. Головне для влади РФ — війна, а люди для Путіна, зокрема ветерани Другої світової війни, — це лише декорація, яку можна використати для пропаганди.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія п’ятий рік веде повномасштабну військову агресію проти України. При цьому, як зазначають в ЗСУ, ворогу не вдалося реалізувати амбітні плани. Можливо, цей рік війни проти України стане для Росії останнім.