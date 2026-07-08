Решится ли Путин на новую мобилизацию: к чему это приведет

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские провоенные каналы все чаще пишут о возможной новой мобилизации, на которую, как утверждается, Кремль может пойти после выборов в Госдуму в сентябре. Действительно ли Россия может готовить новый масштабный этап мобилизации? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
Мобилизация в России. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Николай Белесков считает, что Россия может готовить новый масштабный этап мобилизации. Все из-за сложностей на фронте и ограниченности действующей военной стратегии.
По его словам, Кремль не готов снижать уровень политических амбиций в отношении Украины, в то время как ситуация на поле боя для РФ "буксует из-за разницы между потерями и возможностями пополнения личного состава". В этом контексте, как отмечает эксперт, растет вероятность новой волны мобилизации, для которой в России уже сформирована необходимая инфраструктура.
Эксперт также добавляет, что война может затягиваться, поскольку российское руководство не склонно признавать ошибки, а авторитарная система позволяет перекрывать одни просчеты другими.
Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак отметил, что в случае принятия Кремлем решения о новой волне мобилизации России придется не только выдергивать из своей экономики дополнительное количество людей, но и обучать, одевать и обуть этих захватчиков. В сложившейся ситуации сейчас даже оплатить зарплаты может быть критическим для российского бюджета. Не говоря уже о новых "гробовых" и производных выплатах.
Читайте на портале "Комментарии" — Буданов предупредил о сценарии Кремля: что может заставить Путина объявить масштабную мобилизацию.