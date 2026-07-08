Решится ли Путин на новую мобилизацию: к чему это приведет

Российские провоенные каналы все чаще пишут о возможной новой мобилизации, на которую, как утверждается, Кремль может пойти после выборов в Госдуму в сентябре. Действительно ли Россия может готовить новый масштабный этап мобилизации? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Кремль не готов снижать уровень политических амбиций в отношении Украины

Военный эксперт Николай Белесков считает, что Россия может готовить новый масштабный этап мобилизации. Все из-за сложностей на фронте и ограниченности действующей военной стратегии.

По его словам, Кремль не готов снижать уровень политических амбиций в отношении Украины, в то время как ситуация на поле боя для РФ "буксует из-за разницы между потерями и возможностями пополнения личного состава". В этом контексте, как отмечает эксперт, растет вероятность новой волны мобилизации, для которой в России уже сформирована необходимая инфраструктура.

"Мобилизация как минимум позволит дальше продолжать давление на Украину и выиграть время, в течение которого в воображении Кремля что-то может измениться в пользу РФ", — пояснил он.

Эксперт также добавляет, что война может затягиваться, поскольку российское руководство не склонно признавать ошибки, а авторитарная система позволяет перекрывать одни просчеты другими.

Новая мобилизация станет катастрофой для России

Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак отметил, что в случае принятия Кремлем решения о новой волне мобилизации России придется не только выдергивать из своей экономики дополнительное количество людей, но и обучать, одевать и обуть этих захватчиков. В сложившейся ситуации сейчас даже оплатить зарплаты может быть критическим для российского бюджета. Не говоря уже о новых "гробовых" и производных выплатах.

"Может быть, в последний момент что-то изменится, но пока Путин готов принять решение о мобилизации. По-моему, это будет катастрофой для России. Полтора миллиона людей, которых не хватает в экономике, и они сами говорят, если забрать 100 или 300 тысяч, последствия будут необратимыми", – заявил Иван Ступак.

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