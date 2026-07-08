Чи наважиться Путін на нову мобілізацію: до чого це призведе

Російські провоєнні канали все частіше пишуть про можливу нову мобілізацію, на яку, як стверджується, Кремль може піти після виборів до Держдуми у вересні. Чи справді Росія може готувати новий масштабний етап мобілізації? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питання, вивчивши думки експертів.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

Кремль не готовий знижувати рівень політичних амбіцій щодо України

Військовий експерт Микола Бєлєсков вважає, що Росія справді може готувати новий масштабний етап мобілізації. Усе через складнощі на фронті та обмеженість чинної воєнної стратегії.

За його словами, Кремль не готовий знижувати рівень політичних амбіцій щодо України, тоді як ситуація на полі бою для РФ "буксує через різницю між втратами та можливостями поповнення особового складу". У цьому контексті, як зазначає експерт, зростає ймовірність нової хвилі мобілізації, для якої в Росії вже сформовано необхідну інфраструктуру.

"Мобілізація щонайменше дозволить далі продовжувати тиск на Україну і виграти час, протягом якого в уяві Кремля щось може змінитися на користь РФ", — пояснив він.

Експерт також додає, що війна може затягуватися, оскільки російське керівництво не схильне визнавати помилки, а авторитарна система дозволяє "перекривати одні прорахунки іншими".

Нова мобілізація буде катастрофою для Росії

Колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак зазначив, у разі ухвалення Кремлем рішення щодо нової хвилі мобілізації Росії доведеться не лише висмикувати зі своєї економіки додаткову кількість людей, а ще й навчати, вдягати й взувати цих загарбників. У тій ситуації, що складається станом на зараз, навіть сплатити зарплати може бути критичним для російського бюджету. Не кажучи вже про нові "гробові" та похідні виплати.

"Можливо в останній момент щось зміниться, але поки що Путін готовий ухвалити рішення про мобілізацію. Як на мене, це буде катастрофою для Росії. Півтора мільйона людей, яких не вистачає в економіці, і вони самі говорять, якщо забрати 100 чи 300 тисяч, то наслідки будуть незворотними", – заявив Іван Ступак.

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