Решится ли Россия признать Украину "террористическим государством": к чему это приведет

В РФ хотят признать Украину "террористическим государством". Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму страны-агрессора. О чем говорит этот шаг? К чему может привести? Издание "Комментарии" с этими выпасами обратилось к экспертам.

Госдума РФ. Фото из открытых источников

Россия давно копирует инструменты цивилизованного сообщества для оправдания своей неоправданной агрессии

Политолог Владимир Цыбулько считает, что Россия не зря все силы следственного комитета бросила на войну.

"Она давно копирует инструменты цивилизованного сообщества для оправдания своей неоправданной агрессии. Так РФ пробует создавать международный трибунал вроде суда ООН. Выглядит это несколько комично, но для части поклонников Путина это лишь принцип "Америке можно, а нам нельзя?". Потому и называют ВСУ боевиками, и в ответ на угрозу США признать РФ спонсором терроризма совершают зеркальные действия", – поясняет политолог.

На самом деле – это лишь инструмент промывания мозгов собственному населению, уверен он.

"Это очень напоминает судопроизводство мафии, – отмечает Владимир Цыбулько. – Мафия также прибегает к копированию общественных институтов в своей сети, даже судов. Но от настоящих институтов это очень далеко".

Принятие такого рода законопроектов, безусловно, отдалит возможность мирных соглашений даже в отдаленной перспективе

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов рассуждает так:

"Такие шаги больше похожи на обезьянничанье, на кальку с американской инициативы. Напомню, что конгрессмены активно собирают подписи за законопроект о признании России государством – спонсором терроризма. Кроме этого, есть инициатива о признании того, что творит РФ в Украине – геноцидом украинского народа. Я не удивлюсь, что в скором времени в Госдуме появится инициатива, что Украина якобы осуществляет геноцид мифического "донбасского народа" или еще какого-то народа. Очевидно, что это просто симметричный, достаточно бестолковый, ответ на то, что, скорее всего, вскоре примут США и, возможно, Украина".

Россия и так напала на Украину. Без повода, акцентирует эксперт. И изобретать некие поводы теперь – бессмысленно.

"Даже если РФ захочет официально объявить нам войну, это чревато провозглашением всеобщей мобилизации в стране-агрессоре. Однако Кремль боится идти на подобные шаги, понимая, что они крайне непопулярны в обществе. Тот же весенний призыв в России провален примерно на 40%. Обычные российские граждане явно не рвутся в бой, предпочитая "воевать" на диванах. Так что всеобщая мобилизация скорее ударит по путинскому режиму, чем сыграет ему на руку", – уверен Александр Леонов.

По его мнению, подобные законодательные инициативы россиян – просто ритуальные вещи, повторение того, что делают американцы, только в разы хуже и абсолютно бессмысленно.

"Принятие такого рода законопроектов, безусловно, отдалит возможность мирных соглашений даже в отдаленной перспективе, – отмечает эксперт. – И когда до этого всё же дойдет, россиянам придется отменять множество ранее принятых безумных решений, в том числе закрепленных на законодательном уровне".

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