Рейтинг Путина в РФ стремительно падает: достиг минимального значения с 2014 года

Согласно опросу, проведенному аналитическим центром Юрия Левады "Левада-Центр", за действующего российского президента Владимира Путина проголосовало бы всего 32% жителей РФ. Это минимальный рейтинг главы Кремля с 2014 года, передает OBOZREVATEL.



Владимир Путин - фото из открытых источников

Впрочем, отмечает издание, нет и тех, кто мог бы составить Путину серьезную конкуренцию. Если бы президентские выборы в России проходили бы в ближайшее воскресенье, то второе место занял бы лидер ЛДПР Владимир Жириновский, за которого проголосовали бы 3% россиян, а третье место — лидер компартии Геннадий Зюганов с 2%.





Отмечается, что с апреля текущего года рейтинг действующего президент РФ упал на 8%, а самое большое падение произошло в сравнении с 2014 годом. Тогда бы за Путина проголосовали бы 49% россиян. Так, за эти годы глава Кремля потерял практически треть своего электората, отмечают журналисты.

Кроме того, среди российских избирателей, которые уже определились и точно бы пришли голосовать на участки, за Путина отдали бы голоса 49%. Примечательно, что за долгие годы рейтинг российского президента впервые ниже 50%, вследствие чего возможности определить результаты в первом туре нет.

В то же время рейтинг российского оппозиционного политика Алексея Навального среди всех респондентов не выше 1-2%

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры 7 декабря. Эксперты подвели итоги онлайн-встречи лидеров государств, проанализировав основные мессенджи, в первую очередь в ракурсе Украины.

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