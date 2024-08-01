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Резервы заканчиваются. Военная экономика РФ дает сбой

Военная экономика России выбилась из сил

сегодня, 23:11
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Марьян Ощановский

Российская экономика, накачанная триллионными расходами на государственные оборонные заказы и выплаты воюющим против Украины солдатам, подходит к точке надлома. Хотя оборонительные заводы продолжают в три смены штамповать бомбы и танки, а регионы один за другим повышают бонусы для контрактников, темпы роста российского ВВП начали резко замедляться.

Резервы заканчиваются. Военная экономика РФ дает сбой

У РФ заканчиваются ресурсы. Фото из открытых источников

Как пишут российские медиа со ссылкой на Росстат, в июне российская экономика прибавила 3% год к году, хотя еще в мае росла на 4,5%, в первом квартале – на 5,4%, а в феврале темпы роста достигали 7,6 %.

Сообщается, что российская промышленность затормозила до 1,9%, что в три раза меньше месяцем раньше и зимой (5,3% в мае и 5,6% в первом квартале). На фоне проблем с платежами, ударившими по поставке в Россию импортных товаров, практически остановился рост оптовой торговли: в июне она прибавила лишь 1,9% год к году, хотя еще в мае росла на 11,1%, а в конце прошлого года 16–20%.

Отмечается, что экономическая активность в РФ замедлилась практически во всех сферах. Темпы роста в строительстве уменьшились почти в 6 раз – с майских 7% до 1,2%. Рост оборота розницы сжался до минимумов за полтора года (6,3%), а сельское хозяйство и грузооборот транспорта начали сокращаться – на 0,3% и 0,8% соответственно.

Резервы рабочей силы и производственных мощностей в РФ практически исчерпаны, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее оценкам, перегрев экономики стал рекордным за последние 16 лет, что в итоге может вылиться в глубокую рецессию.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/24408
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