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Режим Путина будет мертв к зиме – рассказывает экономист

Российский экономист прогнозирует крушение экономики РФ.

сегодня, 21:08
Автор:

Slava Kot
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После вторжения России в Украину в феврале 2022 года многие эксперты пришли к выводу, что международные санкции против Москвы не будут достаточно сильны, поскольку россияне будут продолжать делать покупки, проводить вечеринки и вести нормальный образ жизни. Но по словам российского экономиста Владислава Иноземцева, только сейчас решение Владимира Путина отправить 300 тыс. солдат на войну создаст для российской экономики настоящую катастрофу.

Режим Путина будет мертв к зиме – рассказывает экономист

Режим Путина будет мертв к зиме – рассказывает экономист. Фото с открытых источников

Решение президента Путина мобилизовать россиян в армию вызвало массовые протесты. Многие граждане уехали или собираются покинуть страну, эксперты считают, что многие перестанут приходить на работу во избежание призыва в армию. По мнению российского экономиста, именно эта мобилизация уничтожит экономику РФ в ближайшие месяцы.

Указом о мобилизации Путин возвращает россиянам войну и вгоняет экономику в настоящую катастрофу, считает российский экономист Владислав Иноземцев.

Российская экономика будет мертва к зиме, я писал об этом в начале марта, – напомнил Иноземцев.

Теперь экономист считает прав, ведь мобилизация полностью изменит экономику Российской Федерации. ВВП России будет падать гораздо быстрее, прогнозирует экономист.

К мобилизации эксперты были склонны считать, что экономика России упадет на 4-5%, но мобилизация ускорила процессы понижения экономики. Иностранцев отмечает, что его прогноз в 10% ему уже кажется слишком оптимистичным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне пытаются уйти от мобилизации частными самолетами и платят 25 тыс. долларов за место.

Также "Комментарии" писали, что в Украине участились звонки из России. Мужчины призывного возраста спрашивают, как правильно показаться ВСУ.




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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/posledstviya-mobilizatsii-v-rossii-budut-katastroficheskimi-ozvuchen-prognoz.htm
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