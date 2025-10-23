Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Москве выставили на продажу резиденцию одиозного российского политика Владимира Жириновского. За комплекс просят 800 млн рублей.
Владимир Жириновский. Фото из открытых источников
Желто-оранжевый комплекс площадью более 5 тыс. кв. м в Кузьминках появился на одном из сайтов недвижимости, пишет российское издание Mash. Внутри, как пишет СМИ, интерьер эпохи лихих 90-х: дутые диваны, ковры и массивная мебель.
Снаружи: четыре корпуса по 500 квадратов, собственный лес из голубых елок и парковка на 50 машин. Земля – в аренде до 2052 года. Территория вся в камерах.
Отмечается, что по документам дом принадлежал совхозу имени Горького, которым владеет жена правой руки Жириновского Сергея Абельцева. Он был арестован в июле 2024 года за мошенничество в особо крупном размере.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине во время войны в соответствии с действующим законодательством запрещено проводить выборы. Об этом упомянули у Лаврова, однако, объяснили это на свой манер.
Представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила, что 26 октября в Украине должны были состояться очередные местные выборы. Однако, по ее словам, отмена выборов – это желание "Банковой начать давно задуманную, уже окончательную зачистку политического поля".