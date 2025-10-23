Резиденцию одиозного российского политика выставили на продажу: сколько стоит дом Жириновского в Москве

В Москве выставили на продажу резиденцию одиозного российского политика Владимира Жириновского. За комплекс просят 800 млн рублей.

Владимир Жириновский. Фото из открытых источников

Желто-оранжевый комплекс площадью более 5 тыс. кв. м в Кузьминках появился на одном из сайтов недвижимости, пишет российское издание Mash. Внутри, как пишет СМИ, интерьер эпохи лихих 90-х: дутые диваны, ковры и массивная мебель.

Снаружи: четыре корпуса по 500 квадратов, собственный лес из голубых елок и парковка на 50 машин. Земля – в аренде до 2052 года. Территория вся в камерах.

По легенде это была личная резиденция Владимира Вольфовича, куда при жизни политика не пускали ни журналистов, ни интересных соседей. Местные говорят, особняк охраняли круглосуточно, зевак отгоняли через громкоговорители, а газоны равняли чуть ли не под линейку. После смерти главы ЛДПР у дома еще долго замечали представительские машины – но летом 2025 года охрана исчезла, и за окнами появились банки с краской и стройматериалами”, — пишет издание.

Отмечается, что по документам дом принадлежал совхозу имени Горького, которым владеет жена правой руки Жириновского Сергея Абельцева. Он был арестован в июле 2024 года за мошенничество в особо крупном размере.

