Резиденцію одіозного російського політика виставили на продаж: скільки коштує будинок Жириновського у Москві
Резиденцію одіозного російського політика виставили на продаж: скільки коштує будинок Жириновського у Москві

Продаж резиденції Жириновського: скільки просять за будинок у Москві

23 жовтня 2025, 17:23
У Москві виставили на продаж резиденцію одіозного російського політика Володимира Жириновського. За комплекс просять 800 млн рублів.

Резиденцію одіозного російського політика виставили на продаж: скільки коштує будинок Жириновського у Москві

Володимир Жириновський. Фото з відкритих джерел

Жовто-жовтогарячий комплекс площею понад 5 тис. кв. м у Кузьминках з'явився на одному з сайтів нерухомості, пише російське видання Mash. Усередині, як пише ЗМІ, інтер'єр епохи лихих 90-х: дуті дивани, килими та масивні меблі.

Зовні: чотири корпуси по 500 квадратів, власний ліс із блакитних ялинок та паркування на 50 машин. Земля – в оренді до 2052 року. Територія вся у камерах.

“За легендою це була особиста резиденція Володимира Вольфовича, куди за життя політика не пускали ні журналістів, ні цікавих сусідів. Місцеві кажуть, особняк охороняли цілодобово, роззяв відганяли через гучномовець, а газони рівняли чи не під лінійку. Після смерті голови ЛДПР біля будинку ще довго помічали представницькі машини — але влітку 2025 року охорона зникла, і за вікнами з'явилися банки з фарбою та будматеріалами”, — пише видання.

Зазначається, що за документами, будинок належав радгоспу імені Горького, яким володіє дружина правої руки Жириновського Сергія Абельцева. Його заарештували у липні 2024 року за шахрайство в особливо великому розмірі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні під час війни відповідно до чинного законодавства заборонено проводити вибори. Про це згадали у Лаврова, однак, пояснили це на свій лад. 

Представниця МЗС РФ Марія Захарова згадала, що 26 жовтня в Україні мали б відбутися чергові місцеві вибори. Однак, за її словами, скасування виборів — це бажання “Банкової розпочати давно задуману, вже остаточну зачистку політичного поля”.



Джерело: https://t.me/mash/68824
