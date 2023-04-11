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Резиновая техника и опасения увидеть гостей из Украины: какими будут парады в России на 9 мая, - военный эксперт

В России уже неохотно говорят о парадах на 9 мая. Наверное, нечем уже кичиться: ни техники, ни военного снаряжения. Такое мнение в телеэфире высказал полковник ВСУ, военный эксперт Роман Свитан, пишут «Комментарии».

сегодня, 11:05
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Белоокая Ира

Кроме того, россияне опасаются увидеть на Красной площади гостей из Украины. Свитан подчеркнул, что жителей приграничных Курской и Белгородской областей уже охватила большая паника.

Резиновая техника и опасения увидеть гостей из Украины: какими будут парады в России на 9 мая, - военный эксперт

Стало известно почему россияне боятся парадов на 9 мая


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"Боятся просто, что могут приехать и пройтись по их площадям, например наш "Кракен", "Волки Да Винчи", — отметил эксперт.

Военный эксперт также объяснил, что в Москве нечем проводить парады, увидеть там можно будет разве что — резиновую технику. То есть макеты танков и надувную бронетехнику.

" Военных сил и средств уже не хватает на линии фронта, не то чтобы на параде", — убежден полковник ВСУ.

Как он утверждает, врагу придется по креативить, чтобы хоть что-то передвигалось на Красной площади.

"Они же не будут доставать Т-34 с постаментов, пытаться посадить туда трех-четырех военных и толкать эти макеты по Красной площади", — отметил эксперт.

Так что россияне в полной растерянности: то ли от предчувствия увидеть в Москве украинцев, то ли от отсутствия средств, которыми можно было бы похвастаться.

Ведь, как убежден Свитан, противнику не удастся создать иллюзию, когда военной техники конкретно не хватает. Этого никак не скроешь.

Речь шла на портале "Комментарии" и о рашистском "Царе-окопе": неспособность тактики россиян. Сам по себе окоп, как щель земли, он совершенно нелеп в том случае, если там действительно будет наступление.

Напомним, "Комментарии" писали и о безумных потерях россиян: за неделю в армии РФ тысячи трупов и уничтоженной техники. В ВСУ обнародовали потери армии РФ в Украине за первую неделю апреля.



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