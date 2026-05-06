Резкая смена риторики Путина выдала главную его слабость: в США раскрыли детали

Серия угроз России нанести "масштабный ракетный удар" по центру Киева накануне 9 мая может свидетельствовать о растущей уязвимости самой Москвы. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны, анализируя последние заявления Кремля.

По данным экспертов, российское руководство демонстрирует обеспокоенность возможными атаками на глубокий тыл, включая столицу. Поводом стала реакция на якобы "угрозы" со стороны Украины нанести удар по Москве во время празднования Дня победы.

4 мая Минобороны РФ объявило о намерении в одностороннем порядке ввести "перемирие" на 8-9 мая по указанию Владимира Путина. При этом заявление появилось примерно за час до того, как Владимир Зеленский предложил собственный формат прекращения огня, начиная с ночи на 6 мая. Российская сторона инициативу Киева публично не прокомментировала.

Одновременно Москва обвинила Зеленского в якобы намерении атаковать столицу РФ во время праздничных мероприятий. В Кремле заявили о готовности ответить "массированным ракетным ударом" по Киеву. Однако, как подчеркивают аналитики, такие обвинения не подтверждаются.

Во время выступления на саммите Европейского политического сообщества Зеленский лишь отметил, что Россия проводит парад в Москве, "опасаясь пролета дронов над Красной площадью". Часть российских и зарубежных медиа исказили этот комментарий, представив его как прямую угрозу.

В ISW отмечают: отсутствие доказательств подобных заявлений и агрессивная реакция Кремля указывают на нервозность российской власти. По мнению аналитиков, Москва осознает, что не способна гарантировать защиту ключевых объектов даже в глубине своей территории.

Таким образом, громкие угрозы могут быть не столько демонстрацией силы, сколько попыткой скрыть уязвимость на фоне приближающихся символических дат.

