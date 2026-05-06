Різка зміна риторики Путіна видала його головну слабкість: у США розкрили деталі

Серія загроз Росії завдати "масштабного ракетного удару" по центру Києва напередодні 9 травня може свідчити про вразливість самої Москви. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни, аналізуючи останні заяви Кремля.

За даними експертів, російське керівництво демонструє стурбованість можливими атаками на глибокий тил, включаючи столицю. Приводом стала реакція на нібито "загрози" з боку України завдати удару Москві під час святкування Дня перемоги.

4 травня Міноборони РФ оголосило про намір в односторонньому порядку запровадити "перемир'я" на 8-9 травня за вказівкою Володимира Путіна. При цьому заява з'явилася приблизно за годину до того, як Володимир Зеленський запропонував власний формат припинення вогню з ночі на 6 травня. Російська сторона ініціативу Києва публічно не прокоментувала.

Водночас Москва звинуватила Зеленського у нібито намірі атакувати столицю РФ під час святкових заходів. У Кремлі заявили про готовність відповісти "масованим ракетним ударом" по Києву. Однак, як наголошують аналітики, такі звинувачення не підтверджуються.

Під час виступу на саміті Європейського політичного співтовариства Зеленський лише зазначив, що Росія проводить парад у Москві, "боячись прольоту дронів над Червоною площею". Частина російських та зарубіжних медіа спотворили цей коментар, представивши його як пряму загрозу.

В ISW зазначають: відсутність доказів подібних заяв та агресивна реакція Кремля вказують на нервозність російської влади. На думку аналітиків, Москва усвідомлює, що не спроможна гарантувати захист ключових об'єктів навіть у глибині своєї території.

Таким чином, гучні загрози можуть бути не так демонстрацією сили, як спробою приховати вразливість на тлі символічних дат, що наближаються.

