Резников: существует вероятность масштабной эскалации

Россия собрала у границ Украины более 94 тысяч военных и, возможно, готовится к широкомасштабному военному наступлению в конце января. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников в парламенте в пятницу, 3 декабря, с ссылкой на данные разведки. Об этом сообщает Reuters.

Министр обороны Украины Алексей Резников - Reuters

Резников заявил, что Украина не сделает ничего, чтобы спровоцировать ситуацию, но готова дать отпор, если Россия начнет атаку.

Украина и ее союзники по НАТО беспокоятся о перемещении российских войск у границ Украины в этом году, что вызвало обеспокоенность, что тлеющий конфликт на востоке Украины может перерасти в открытую войну.

"Наша разведка анализирует все сценарии, в том числе и худший. В нем отмечается, что существует вероятность масштабной эскалации со стороны России. Скорее всего, для достижения готовности к эскалации будет конец января ", — сказал Резников.

На этой неделе Украина давила своих союзников по Европейскому Союзу и НАТО, чтобы они подготовили жесткий пакет санкций, чтобы предотвратить начало наступления.

Москва, в свою очередь, обвинила Украину и Соединенные Штаты в дестабилизационном поведении и предположила, что Киев может готовиться к собственному наступлению на востоке Украины, что украинская власть решительно отрицает.

С начала последнего кризиса Москва выдвинула требования предоставить юридически обязывающие гарантии безопасности от Запада и гарантии, что НАТО не примет Украину в члены и не развернет там ракетные системы для нацеливания на Россию.

Украина говорит, что Россия не имеет права голоса по поводу ее амбиций присоединиться к альянсу, и отвергла любые гарантии безопасности как нелегитимные.

"Эскалация – вероятный сценарий, но не неизбежен, и наша задача – не допустить его. Мы должны сделать цену эскалации неприемлемой для агрессора ", – сказал Резников.

Как сообщали ранее "Комментарии", Арахамия отметил, что прямые переговоры с РФ станут признанием, что Россия сторона конфликта.

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