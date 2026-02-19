Бывший советник городского головы Мариуполя и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отреагировал на активно распространяющуюся информацию в российских милитарных пабликах. Речь идет о сообщениях о гибели 24 российских морпехов в мариупольском ресторане "Гуси-лебеди" в результате конфликта с местными жителями.

Резня в оккупации: что известно о гибели 24 морпехов РФ в мариупольском ресторане

Андрющенко с иронией отнесся к масштабам инцидента, описанного оккупантами, отметив невероятное количество жертв для обычной драки.

"24 погибших. Представляете себе уровень битвы :) Скажу так, от Гусей — Лебедей там ничего не осталось :)))", — прокомментировал он.

В то же время, он не исключает, что подобный инцидент мог иметь место, однако призывает помнить, что первоисточником новости являются сами российские ресурсы.

"Но – вдруг правда? Не мы же. Р*сня разгоняет", — подытожил Андрющенко.

На предоставленном скриншоте видим пост из телеграм-канала "Военкор Астрахань", где утверждается следующее: В субботу, 14 февраля, в ресторане "Гусы-лебеди" (Мариуполь) произошел конфликт на бытовом грунте между морпехами 61-й ОБрМП и Северного флота.

Автор заявляет о 24 погибших оккупантов, которые "уже не вернутся живыми домой в родную гавань".

Российский ресурс обвиняет командование в "халатности и расхлябанности", а самих морпехов – в нарушении дисциплинарного устава, намекая на "пьяный угар".

"И как после этого командиры будут смотреть в глаза матерям… чьи сыновья вернутся домой не героями… а в результате банальной бытовухи".

Пост написан в характерной для "раздосадованных патриотов" манере с критикой военного руководства ("с такими командирами и врагов не надо"). Однако цифра в 24 человек аномально высока для конфликта в заведении питания без применения тяжелого вооружения, что вызывает сомнения в правдивости именно такого количества жертв.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские власти формируют условия для поэтапного и ограниченного призыва резервистов, чтобы компенсировать потери на войне против Украины и избежать масштабной мобилизации. К такому выводу пришли аналитики Институт изучения войны (ISW).