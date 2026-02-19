Колишній радник міського голови Маріуполя та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко відреагував на інформацію, що активно поширюється в російських мілітарних пабліках. Йдеться про повідомлення щодо загибелі 24 російських морпіхів у маріупольському ресторані "Гуси-лебеді" внаслідок конфлікту з місцевими жителями.

Різанина в окупації: що відомо про загибель 24 морпіхів РФ у маріупольському ресторані

Андрющенко з іронією поставився до масштабів інциденту, описаного окупантами, наголосивши на неймовірній кількості жертв для звичайної бійки.

"24 загиблих. Уявляєте собі рівень битви :) Скажу так, від Гусей — Лебедей там нічого залишитись не мало :)))", — прокоментував він.

Водночас він не виключає, що подібний інцидент міг мати місце, проте закликає пам'ятати, що першоджерелом новини є самі російські ресурси.

"Але — раптом правда? Не ми ж. Р*сня розганяє", — підсумував Андрющенко.

На наданому скриншоті бачимо пост із телеграм-каналу "Воєнкор Астрахань", де стверджується наступне: У суботу, 14 лютого, у ресторані "Гуси-лебеді" (Маріуполь) стався конфлікт на побутовому ґрунті між морпіхами 61-ї ОБрМП Північного флоту РФ ("білі ведмеді") та місцевими жителями.

Автор заявляє про 24 загиблих окупантів, які "вже не повернуться живими додому в рідну гавань".

Російський ресурс звинувачує командування у "халатності та розхлябаності", а самих морпіхів — у порушенні дисциплінарного статуту, натякаючи на "п'яний чад".

"І як після цього командири будуть дивитися в очі матерям... чиї сини повернуться додому не героями... а внаслідок банальної "битовухи"".

Пост написаний у характерній для "розсерджених патріотів" манері з критикою військового керівництва ("з такими командирами і ворогів не треба"). Проте цифра у 24 особи є аномально високою для конфлікту в закладі харчування без застосування важкого озброєння, що викликає сумніви у правдивості саме такої кількості жертв.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська влада формує умови для поетапного та обмеженого призову резервістів, щоб компенсувати втрати на війні проти України та уникнути масштабної мобілізації. Такого висновку дійшли аналітики Інститут вивчення війни (ISW).