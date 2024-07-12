Сотни россиян требуют компенсаций от крупнейшего российского ритейлера бытовой техники "М.Видео-Эльдорадо" за продажу бракованных iPhone и Samsung.

РФ страдает от бракованных iPhone. Фото из открытых источников

Как рассказал источник издания "Ведомости" в компании, количество дел против торговых сетей у наиболее активных групп по защите прав потребителей может исчисляться сотнями.

По словам источника, истцы получили выводы экспертов о производственном браке и апеллируют к российскому закону "О защите прав потребителей". Однако ритейлер отказался признавать, что продал дефектные смартфоны и обвинил покупателей в том, что они специально вывели из строя купленные устройства.

Как пишет издание, в связи с волной исков "М.Видео-Эльдорадо" в конце июня попросило МВД и СК РФ возбудить 20 уголовных дел по факту "потребительского экстремизма", то есть злоупотребление правами потребителя для получения выгоды в виде компенсации. В частности, компания просит завести дела на истцов, экспертов и глав экспертных организаций.

Как известно, после решения российского диктатора Владимира Путина начать войну в Украине, Apple и Samsung прекратили официальные поставки своих устройств в РФ. При этом российское правительство разрешило ввозить телефоны по схеме "серого" импорта без согласия правообладателя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по информации российских изданий, осенью этого года РФ может перейти к блокированию видеохостинга YouTube. Это произойдет, если в стране будет объявлена новая волна мобилизации. В зависимости от политической ситуации, YouTube либо полностью заблокирован, либо будет работать в режиме "замедления".

