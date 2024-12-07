РФ аннексирует не только территории Украины: в США назвали страну, которая теряет суверенитет

Путинский режим сконцентрирован не только на войне в Украине и захвате новых территорий в этой стране. Россия продолжает продвигать свои стратегические усилия по де-факто аннексии Беларуси и дальнейшему расширению присутствия российских военных на территории страны через механизм Союзного государства. Следовательно, Беларусь становится независимой страной лишь на бумаге, ведь она полностью зависима от Москвы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Россия и Беларусь. Фото из открытых источников

Аналитики ISW убеждены, что диктатор Александр Лукашенко, вероятно, пытается сохранить суверенитет Беларуси перед Москвой и отстаивает мнение, что Минск должен контролировать размещенное на территории страны российское оружие. Но это те усилия, в которых Лукашенко исторически потерпел неудачу.

В отчете отмечается, что Лукашенко публично попросил предоставить Минску право решать, как использовать ракеты "Орешник" в Беларуси, вероятно, в попытке сохранить суверенитет страны в рамках Союзного государства и укрепить свою переговорную позицию против дальнейшей интеграции в рамках этого объединения.

"Лукашенко уже давно пытается соревноваться с Кремлем, чтобы определить, сможет ли Минск установить контроль над российскими военными активами, например, как размещенные в Беларуси новейшие системы противовоздушной обороны С-400. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович так же безосновательно утверждал, что только Лукашенко может отдать приказ об использовании размещенного в стране российского тактического ядерного оружия", — говорится в отчете.

Впрочем, отмечают в ISW, Лукашенко заявил, что российские военнослужащие продолжат эксплуатировать систему "Орешник" в Беларуси. Это указывает на то, что Москва сохранит контроль над любыми баллистическими ракетами этого типа, развернутыми на территории союзной страны.

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