РФ делает первый шаг, чтобы запереть россиян дома и не выпускать их за границу

В России обсуждают возможность введения сбора для граждан, выезжающих за границу, что будет похоже на "экспортную пошлину" для туристов. Инициативу, предложенную Российским союзом туриндустрии, рассматривают как способ частично ограничить выезд россиян из страны, заявил в эфире Freedom российский оппозиционер, лидер движения "Говорите громче!" Андрей Сидельников.

Налог на туризм

Сидельников отметил, что этот сбор может стать аналогом выездных виз и является начальным шагом для ограничения выезда россиян. Он отметил, что это своеобразная "подготовка" населения к подобным мерам, постепенно вводимым, чтобы уменьшить возможность граждан покидать страну.

"Ввести запрет полностью сейчас — это начать какую-то, я бы сказал, наверное, неправильную кампанию для населения. И в администрации президента понимают, что могут возникнуть если не протесты, то, по крайней мере, недовольство среди населения в этой связи. А уезжает, как правило, активная часть населения России. И потому пока окатывается момент о том, что будут вводиться так называемые выездные визы”, — отметил россиянин.

При этом российский оппозиционер напомнил, что уже сейчас некоторые группы граждан не могут уехать за границу без специального разрешения. Он считает, что российская власть, опасаясь негативной реакции общества, выбирает постепенный подход к ограничениям, чтобы избежать массового недовольства среди населения, обычно состоящего из активных граждан.

Сидельников также подчеркнул, что ограничение прав россиян усиливается с 2012 года, и власти продолжают принимать новые репрессивные законы, направленные на ограничение прав и свобод граждан. По его мнению, это часть длительной политики, которая лишь обострилась после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин опускает перед россиянами новый железный занавес.



