РФ – диктатура, а Путин – диктатор: какие последствия резолюции ПАСЕ – что удивляет

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) фактически признала Россию диктатурой. Также она призвала все государства Совета Европы не признавать легитимность главы РФ Владимира Путина после завершения его действующего срока (следующие "выборы Путина" намечены на март 2024). О чем говорит данное решение? К чему может привести? Почему принято лишь сейчас? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Важно, чтобы шаги ПАСЕ были подкреплены документально

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова поделилась таким комментарием:

"Принятие такой резолюции ПАСЕ – следствие большой работы украинской делегации, наших парламентариев, которые поехали на эту сессию. И, конечно, большая дипломатическая работа на всех уровнях: МИД, законодатели и так далее. Это, безусловно, победа Украины".

Эксперт отмечает, что диктатором признан не только Путин, но и Лукашенко. И высказывает надежду, что международный трибунал, над созданием которого активно работают наша страна и партнеры, в свое время будет не только над Путиным и его окружением, но и над Лукашенко как над соучастником агрессии против Украины.

"Правильными были бы соответствующие действия и по Ирану, – считает Александра Решмедилова. – Думаю, это тоже вопрос времени".

По ее словам, Совет Европы – это очередная площадка, которая своими действиями, резолюциями, институционно подтверждает, казалось бы, очевидные вещи. Но очень важно, акцентирует аналитик, чтобы такие шаги были подкреплены документально. И каждая подобная резолюция, каждый подобный документ становится активом общей большой работы по выведению Путина, ордер на арест которого еще в марте выдал Международный уголовный суд в Гааге, из активной политики.

"Избирательный процесс, который запланирован в РФ на 2024 год (равно как все выборы там последнего времени), это, понятно, не праздник демократии, а исключительно имитация демократических процедур. Но важно дать понять, в том числе внутри РФ, что Путин – окончательно сбитый летчик. И что для самих россиян выгодно искать замену, – поясняет Александра Решмедилова. – Ну, а цивилизованному миру подается четкий сигнал, что путинская Россия – не партнер, с ней нельзя иметь никаких дел, она токсична. Кроме того, такие резолюции могут ускорить процесс передачи замороженных российских активов на восстановление Украины".

Позиция евродепутатов похожа на работу на публику

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец считает, что нынешнее решение ПАСЕ говорит о полной внешней изоляции Путина, которая резко усилилась с марта, когда МУС выдал ордер на его арест из-за депортации украинских детей.

"Сейчас речь уже даже не о намеке, а о четком сигнале от европейских стран, что они не признают очередной срок Путина, – отмечает эксперт. – Кроме того, подобные вещи свидетельствуют о снижении веса Путина даже в РФ. Похоже, многие понимают, что ему осталось недолго. В том числе по состоянию здоровья, о чем уже много писалось-говорилось".

При этом, продолжает Ростислав Кравец, фактически евродепутаты пытаются таким образом заработать определенные балы на предстоящих выборах.

"С моей точки зрения, это больше похоже на работу на публику, – признался он. – Что мешало принимать такие решения ранее? К примеру, в 2020-м, когда в РФ переписывали Конституцию "под Путина", давая ему возможность править еще, как минимум, до 2036 года. При том, что у власти он с начала этого века. Что мешало принять жесткие решения по его режиму, когда Россия пошла на широкомасштабное вторжение в Украину, совершила здесь массу военных преступлений? Но почему-то диктаторство Путина решили заметить лишь сейчас. Да еще и увязать это исключительно с будущими выборами в РФ. Если бы евродепутаты были последовательны, подобные (а, по-хорошему, более жесткие) декларации появились бы куда раньше".

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