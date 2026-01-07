logo

Россия РФ готова ударить: кто теперь сопровождает танкер, который преследуют США
РФ готова ударить: кто теперь сопровождает танкер, который преследуют США

Москва пошла на беспрецедентный шаг, пытаясь сорвать задержание судна США

7 января 2026, 07:46
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия задействовала подводную лодку и несколько военных кораблей для сопровождения нефтяного танкера, который пытается уйти от задержания американской Береговой охраной в Атлантическом океане. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Wall Street Journal", со ссылкой на источники среди чиновников США.

РФ готова ударить: кто теперь сопровождает танкер, который преследуют США

Подводная лодка РФ. Фото: из открытых источников

Речь идет о судне, ранее известном под названием Bella 1. По данным издания, танкер не смог зайти в порты Венесуэлы для загрузки нефти и в настоящее время идет пустым. Несмотря на отсутствие груза, американская Береговая охрана начала его преследование в рамках широкой кампании по выявлению и задержанию так называемого "теневого флота", который используется для перевозки нелегальной нефти, в том числе российского происхождения.

В декабре экипаж танкера сорвал попытку американских военных подняться на борт для проверки. После этого судно вышло в открытое море, изобразило на корпусе российский флаг, сменило регистрацию и получило новое название – Marinera, фактически заявив о своей принадлежности к России.

Как отмечает WSJ, Москва крайне обеспокоена действиями США, которые по всему миру задерживают танкеры, участвующие в перевозке контрабандной нефти и обеспечивающие поступления в российскую экономику. В ответ Россия, по данным издания, сделала беспрецедентный шаг – позволила одному из таких танкеров зарегистрироваться под российским флагом без проведения обязательной инспекции и стандартных процедур.

Эксперты отмечают, что военное сопровождение гражданского судна в открытом океане резко повышает уровень напряженности и может стать опасным прецедентом в противостоянии вокруг санкций и контроля за морскими перевозками нефти.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп устроил переполох: почему танкеры с нефтью резко начали менять свой курс.




Источник: https://www.wsj.com/world/russia/russia-sends-submarine-to-escort-tanker-the-u-s-tried-to-seize-off-venezuela-4bd78dc7?mod=hp_lead_pos8
