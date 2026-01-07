logo_ukra

Головна Новини Світ Росія РФ готова вдарити: хто тепер супроводжує танкер, який переслідують США
commentss НОВИНИ Всі новини

РФ готова вдарити: хто тепер супроводжує танкер, який переслідують США

Москва пішла на безпрецедентний крок, намагаючись зірвати затримання судна США

7 січня 2026, 07:46
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія задіяла підводний човен і кілька військових кораблів для супроводу нафтового танкера, який намагається уникнути затримання американською Береговою охороною в Атлантичному океані. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє The Wall Street Journal, з посиланням на джерела серед чиновників США.

РФ готова вдарити: хто тепер супроводжує танкер, який переслідують США

Підводний човен РФ. Фото: із відкритих джерел

Йдеться про судно, яке раніше було відомо під назвою Bella 1. За даними видання, танкер не зміг зайти в порти Венесуели для завантаження нафти і зараз йде порожнім. Незважаючи на відсутність вантажу, американська Берегова охорона розпочала його переслідування в рамках широкої кампанії з виявлення та затримання так званого "тіньового флоту", який використовується для перевезення нелегальної нафти, зокрема російського походження.

У грудні екіпаж танкера зірвав спробу американських військових піднятися на борт для перевірки. Після цього судно вийшло у відкрите море, зобразило на корпусі російський прапор, змінило реєстрацію та отримало нову назву – Marinera, фактично заявивши про свою приналежність до Росії.

Як зазначає WSJ, Москва вкрай стурбована діями США, які по всьому світу затримують танкери, які беруть участь у перевезенні контрабандної нафти та забезпечують надходження до російської економіки. У відповідь Росія, за даними видання, зробила безпрецедентний крок – дозволила одному з таких танкерів зареєструватись під російським прапором без проведення обов'язкової інспекції та стандартних процедур.

Експерти зазначають, що військовий супровід цивільного судна у відкритому океані різко підвищує рівень напруженості та може стати небезпечним прецедентом у протистоянні навколо санкцій та контролю за морськими перевезеннями нафти.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп влаштував переполох: чому танкери з нафтою різко почали змінювати свій курс.




Джерело: https://www.wsj.com/world/russia/russia-sends-submarine-to-escort-tanker-the-u-s-tried-to-seize-off-venezuela-4bd78dc7?mod=hp_lead_pos8
