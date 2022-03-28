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РФ готовится к переговорам в Стамбуле, но встречи Путина и Зеленского не планирует

В Москве считают, что прогресса в переговорах нет

сегодня, 16:35
Автор:

Кравцев Сергей
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В Кремле готовятся к переговорам с Украиной, которые должны пройти в турецком Стамбуле 29 марта. При этом уже сейчас предостерегают, что позитивных результатов от них не ждут. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российский "Интерфакс".

РФ готовится к переговорам в Стамбуле, но встречи Путина и Зеленского не планирует

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Спикер российского президента весьма лаконично отреагировал на уточняющий вопрос журналистов о том, есть ли хоть какие-то основания для выхода на договорённости и на встречу президентом России и Украины. По словам Пескова, "продвижения нет".

Песков также заявил, что вопрос обмена пленными не будет подыматься 29 марта в Стамбуле. Поскольку такие разговоры не уполномочены вести делегации. 

Пресс-секретарь Путина добавил, что о прогрессе говорить нет смысла. Есть факт переговоров, которые продолжают, что есть важным, но при этом говорить о подробностях этих переговоров пока что нет смысла, придавать огласке детали, которые на них обсуждаются, тоже нельзя. Если публично освещать все детали переговоров, то это в конечном итоге может лишь навредить переговорам. На данном этапе, подчеркнул Дмитрий Песков, нет оснований говорить, что удалось достичь каких-то успехов и прорывов.

Отметим, украинская и российская делегации отправляются в Стамбул. На протяжении двух дней в Турции будут проходить переговоры.

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Источник: https://ru.interfax.com.ua/news/general/818661.html
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