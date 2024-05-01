РФ хочет «эффективно» вести войну против Украины. На какой шаг пошел Шойгу

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил о том, что РФ должна нарастить поставки вооружения, чтобы иметь возможность поддержать темы наступления оккупационных войск на фронте в Украине.

Сергей Шойгу

Как заявил Шойгу, на фронт нужно больше поставлять оружия и техники, и в первую очередь это касается средств поражения.

Министр страны-агрессора утверждает, что в этом направлении уже ведется работа. В частности, по его данным, уже получилось заключить государственные контракты с предприятиями промышленности с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники.

Помимо этого, Шойгу заявил, что нужно сделать все для того, чтобы сократить сроки проведения ремонта военной техники, которая применяется в войне против Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению экспертов, Украина и ее союзники допускают ошибку Первой мировой войны, когда стороны войны недооценили важность производства вооружения. Сейчас же, говорят аналитики, войну может выиграть тот, кто сможет эффективно наладить производство своего собственного оружия и боеприпасов.

Помимо этого, есть мнение, что США и союзники Украины допустили ошибку в анализе войны России против Украины. Вашингтон продолжает считать, что РФ ведет против Украины колониальную войну, поэтому ее можно истощить санкциями и принудить к переговорам, когда Кремль поймет, что война для него не выгодна. Но РФ ведет экзистенционную войну, поэтому не считается с потерей ресурсов. Для нее главная цель – захватить Украину и поэтому принудить ее к миру с помощь санкций не получится.



