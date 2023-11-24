РФ хочет построить подводный тоннель, соединяющий ее с Крымом: с кем договаривается Кремль

После неоднократных ударов ВСУ по Крымскому мосту, россияне ищут альтернативные пути доступа к аннексированному Крыму. Несмотря на продолжающиеся военные действия российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, обсуждают строительство подводного тоннеля, соединяющего РФ с полуостровом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post".

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Как говорится в материале, переговоры, состоявшиеся в конце октября, были спровоцированы растущей озабоченностью путинского режима по безопасности незаконно построенного моста через Керченский пролив. Он является ключевой логистической линией для российской армии, но дважды подвергся атакам ВСУ и до сих пор остается уязвимой целью украинских войск.

Отмечается, что переговоры показывают, что несмотря на постоянные заявления Украины о том, что Киев будет продолжать войну, пока не вернет Крым, российские власти не намерены терять свой контроль над Крымом, который они незаконно аннексировали в 2014 году. Также данные переговоры показывают растущую зависимость Москвы от Китая как источника глобальной поддержки.

По мнению официальных лиц США и инженеров, такую идею будет сложно реализовывать. На строительство, которое продлится годами, нужно будет потратить миллиарды долларов. К тому же, такие работы никогда не проводились в зоне боевых действий.

Но, несмотря на сомнения в жизнеспособности плана, по словам экспертов, у России есть четкие причины для его реализации.

"Не сумев добиться решающей победы в войне, Россия сталкивается с риском того, что Украина будет пытаться сорвать Керченский мост в течение следующих лет", — отметил Александр Габуев, эксперт по отношениям между Москвой и Пекином.

Аналитики отмечают, что Керченский тоннель вряд ли удастся завершить вовремя, чтобы помочь России в ее военных усилиях. Москва может рассматривать его как долгосрочную инвестицию — цель, обеспечивающая безопасную связь с территорией, за которую можно конкурировать на протяжении десятилетий.

Несмотря на это, перехваченные электронные письма свидетельствуют о том, что одна из крупнейших строительных компаний Китая заявила о готовности принять участие. Они были предоставлены WP украинскими чиновниками.

В одном из сообщений говорится, что Китайская железнодорожная строительная корпорация CRCC "готова обеспечить строительство железнодорожных и дорожных объектов любой сложности в Крымском регионе". Ранее корпорация неоднократно сотрудничала с РФ, в частности помогая в расширении линий метро в Москве.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Шойгу заявили о массированной атаке дронов на Крым.



