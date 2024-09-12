РФ хочет устроить «Ялту-2», чтобы разделить Украину: пойдет ли на это Запад

Режим в Российской Федерации может сохраниться даже после победы Украины в войне, развязанной Кремлем, сказал в эфире Freedom политический аналитик Игорь Попов.

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По его словам, хотя некоторые западные обозреватели прогнозируют возвращение к власти несистемных либералов, это маловероятно. По его мнению, изменение лиц в российском руководстве не приведет к изменению сущности режима. Он также подчеркнул, что Китай планирует свои стратегии на длительный срок и изучает потенциал разных кремлевских функционеров.

Эксперт считает маловероятным скорый бунт в России против диктатора Владимира Путина и его власти. Он отметил, что большинство россиян готовы принять любой результат войны как победу, если так будет объявлено официальными средствами массовой информации. Даже в случае серьезных компромиссов российские власти смогут представить их как достижения, например, отстранение НАТО "за Можайск" или далее.

Попов также подчеркнул, что в случае заморозки конфликта сохранятся санкции против России, а наиболее болезненным среди них является ограничение доступа к технологиям. Западные технологии, в частности в сфере чипов и полупроводников, есть на поколение впереди, и Китай не способен полностью компенсировать их.

Россия заинтересована в глобальных договоренностях, которые будут касаться и доступа к технологиям, и контролю искусственного интеллекта, и стратегических наступательных вооружений. Но руководство России видит это как новую "Ялту", "Ялту-2" с разделением сфер влияния. Так же, как в Ялте делили Польшу, так же Россия хотела бы за новым "ялтинским столом" делить Украину. Запад и Украина на это не пойдут, хотя определенный стратегический диалог о безопасности в регионе и мире, он на определенном этапе все равно состоится”, — сказал Попов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лавров заявил, что РФ готова к завершению войны дипломатическим путем.



